Appassionata di belle storie e di viaggi, scrivo da quando ne ho memoria. Curiosa per natura, mi piace tenermi informata su ciò che accade intorno a me, dedicando tanto tempo alla lettura (meglio se su carta).

Alzare gli occhi al cielo e ammirare le stelle: uno spettacolo – gratuito – che non ha eguali al mondo. Ma oggigiorno non è facile riuscire a godere di tanta meraviglia, a causa dell’inquinamento (luminoso e non solo) che si registra nelle grandi città e, sempre più spesso, anche nei piccoli paesi. Per fortuna esistono ancora alcune oasi preziosissime che conservano un cielo stellato pressoché intatto. Il luogo migliore per chi vuole osservare le stelle si trova in Cile: ecco qual è.

Il deserto di Atacama, un osservatorio di stelle

Il deserto di Atacama, che si sviluppa quasi interamente in Cile (e in piccola parte nel Perù meridionale), è uno dei luoghi più suggestivi al mondo. Si trova confinato tra la Cordigliera delle Ande e la Cordigliera della Costa, nella regione costiera che si affaccia sull’Oceano Pacifico. La sua posizione e le peculiari condizioni climatiche, in una rara combinazione di fattori, l’hanno reso un posto davvero incredibile. Il deserto è situato quasi interamente ad alta quota, a un’altitudine media di circa 2.500 metri sul livello del mare, che può però superare i 5.000 metri lungo i picchi andini.

Il clima è estremamente arido, caratterizzato da una forte escursione termica: le temperature possono oscillare tra i 40°C diurni e i 5°C notturni, rendendo l’intera regione davvero poco ospitale. La scarsità di piogge e la quasi totale assenza di inquinamento, infine, contribuiscono a preservare intatta la volta stellata. Di notte, quando le uniche fonti luminose sono quelle che spiccano nel cielo, sembra veramente di assistere a uno spettacolo rarissimo. Tanto che il deserto di Atacama è divenuto meta di tantissimi turisti appassionati di astronomia, alla ricerca di uno dei pochi luoghi rimasti al mondo che non sono stati “contagiati” dall’inquinamento luminoso.

Volgendo lo sguardo verso il cielo, durante la notte è possibile ammirare adocchio nudo moltissime stelle della Via Lattea, costellazioni e pianeti, nonché la Grande Nube di Magellano. Attrezzandosi di telescopio, davanti ai nostri occhi si apre un universo infinito e incredibilmente luminoso, come mai visto prima. Insomma, il deserto di Atacama è una vera sorpresa e merita una visita per poter guardare il cielo notturno e le vastità dello spazio che ci circondano.

I telescopi spaziali nel deserto cileno

Proprio grazie all’incredibile limpidezza e nitore del cielo stellato che sorge sopra il deserto di Atacama, questo luogo è stato scelto come perfetto punto di osservazione da parte degli astronomi. Qui si trova infatti l’osservatorio del Paranal, uno dei più importanti del Sud America: situato sul Cerro Paranal, a oltre 2.600 metri di altitudine, offre una visione mozzafiato dello spazio. L’osservatorio astronomico è realizzato e gestito dall’European Southern Observatory (ESO), e accoglie alcune delle strumentazioni maggiormente all’avanguardia in campo scientifico.

Il più famoso è certamente il Very Large Telescope (VLT), protagonista di interessanti scoperte e di innumerevoli immagini affascinanti provenienti dall’universo. Si tratta di un sistema di 4 telescopi ottici, ciascuno di ben 8,2 metri di diametro, in grado di funzionare sia separatamente che come un unico strumento. Inaugurato nel 1996, il VLT è ancora oggi uno degli osservatori più importanti al mondo. Presso il deserto di Atacama, inoltre, si trovano anche il VLT Survey Telescope e il VISTA (Visible and Infrared Survey Telescope for Astronomy), anch’essi due strumenti di grande rilevanza in ambito astronomico.