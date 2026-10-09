Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Un nuovo pericolo tecnologico arriva direttamente dalla fabbrica. Si chiama Midnight Mimosa e tutti dovremmo fare molta attenzione, soprattutto in vista del Natale e dei tanti regali che andremo a fare. Questa nuova campagna prevede un malware preinstallato in alcuni smartphone Android economici, dotati di chip MediaTek.

Una storia assurda che è stata resa nota dai ricercatori di sicurezza di Bitdefender. Un rischio enorme, considerando come questo programma malevolo sia integrato nel firmware del dispositivo. Vuol dire che fin dal primo avvio il cellulare è compromesso. La cosa più assurda è che neanche una disinstallazione può bastare per liberarsi del problema.

Sembra una di quelle storie assurde, che leggiamo online e riguardano Paesi lontani. Le cose però non stanno così, affatto. Dovremmo davvero fare molta attenzione, perché l’Italia risulta essere uno dei Paesi più colpiti.

Cos’è Midnight Mimosa

Sembra la trama di un film di spionaggio, che punta a controllare i dispositivi di numerose persone senza dover agire in alcun modo se non durante la realizzazione. Questo malware è installato in fabbrica, come detto, nascosto fin da subito nel sistema quando l’utente riceve il prodotto tra le mani.

Questa è tutt’altro che una novità, per quanto sia stato scoperto soltanto ora. I ricercatori infatti sostengono che quest’operazione criminale vada avanti da oltre due anni. Il virus ha ormai raggiunto più di 150 Paesi, coinvolgendo migliaia di smartphone.

Sono colpiti soprattutto i marketplace online internazionali e, come detto, l’Italia è tra i mercati più colpiti, insieme con:

Messico;

Francia;

Germania;

Brasile;

Spagna.

Quali smartphone colpisce

Nel mirino di questa truffa ci sono principalmente smartphone economici, così come i cosiddetti cloni, che molti acquistano proprio per il prezzo bassissimo. La regola è sempre la stessa: quando l’affare è troppo conveniente, è facile ci sia qualcosa che non torna.

Se alcuni acquistano dei cloni volontariamente, però, altri vengono truffati due volte. Pensano di acquistare un top di gamma a ottimo prezzo e si ritrovano con un dispositivo inferiore e con un malware preinstallato. Il problema, però, non riguarda solo i falsi. Tra i marchi legittimi coinvolti ci sono:

Doogee;

Cubot.

Il firmware infetto, invece, risulta firmato dal produttore cinese Shenzhen Zediel.

Cosa fa Midnight Mimosa

Una volta attivo, il malware finge d’essere un’applicazione di sistema con il nome di “System”, ottenendo privilegi elevati. Per evitare d’essere scoperto, il virus disattiva il Google Play Store e il sistema di protezione Play Protect. Come se non bastasse, ruota continuamente le app nascoste e falsifica le fonti di installazione.

Le azioni malevole sono principalmente due. Da un lato la frode pubblicitaria, con il caricamento di annunci invisibili, click simulati e falsi report di conversione, dall’altro il reclutamento del telefono in una botnet. Non proprio il termine più noto al mondo, certo, ma in pratica è una rete di dispositivi infetti sfruttati come nodi proxy per dei possibili attacchi informatici.

Come difendersi

La prima regola è la prudenza negli acquisti. Qualcosa che dovrebbe valere in generale e non solo per gli smartphone. Se si nota un presunto top di gamma a pochi euro su un marketplace sconosciuto, è quasi sempre un campanello d’allarme.

Meglio affidarsi a marchi riconosciuti e canali di vendita ufficiali. Se dovesse infatti capitare uno smartphone infetto, non sarebbe possibile “ripulirlo”, perché una normale disinstallazione non basta. Serve una pulizia a livello di firmware, ma soprattutto occorrerebbe accorgersene. Cosa tutt’altro che scontata.