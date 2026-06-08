Microsoft Surface Laptop, il prezzo crolla e costa la metà

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Il notebook di Microsoft è disponibile in promo con un super sconto del 49% e risparmi quasi 800 euro. Schermo ampio e prestazioni fulminee.

Microsoft

L’occasione del giorno non riguarda né uno smartphone né uno smart TV, bensì un PC portatile. Su Amazon è disponibile da oggi il Microsoft Surface Laptop, notebook uscito sul mercato da poco tempo e disponibile con uno sconto eccezionale del 49%. Lo paghi praticamente la metà con un risparmio netto di poco inferiore agli 800 euro. Un’occasione irripetibile per portarsi a casa un PC versatile da utilizzare sia per il lavoro sia per l’intrattenimento. Dotato di un display touchscreen da 15 pollici e di un processore Snapdragon X Elite, assicura prestazioni fulminee con qualsiasi programma e app per la produttività. Inoltre, è progettato appositamente per l’intelligenza artificiale e a bordo è presente Copilot+ PC. L’offerta può terminare da un momento all’altro e le scorte sono limitate: approfittane subito e non perdere questa occasione.

Microsoft Surface Laptop

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Microsoft Surface Laptop: prezzo, offerta e sconto Amazon

Un’offerta shock che non devi farti sfuggire. Solo per oggi su Amazon è disponibile il Microsoft Surface Laptop in promo a un prezzo speciale di 799 euro, con uno sconto del 49% su quello di listino. Lo paghi praticamente la metà, risparmiando quasi 800 euro su quello di listino. La promo non finisce qui: se sei iscritto al programma Prime Student ottieni uno sconto aggiuntivo del 5%. Inoltre, puoi dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità è immediata e per la consegna devi aspettare pochissimi giorni. Ti consigliamo di non perdere troppo tempo, le scorte stanno per terminare. Per il reso gratuito hai a disposizione i classici quattordici giorni di tempo.

Microsoft Surface Laptop

Microsoft Surface Laptop: le caratteristiche tecniche

Un PC con cui puoi fare veramente di tutto. Il Microsoft Surface Laptop con schermo da 15 pollici touchscreen è una delle migliori soluzione che puoi trovare oggi per il mondo professionale. Una delle novità principali di questo modello è la presenza del processore Snapdragon X Elite, progettato appositamente per supportare le funzioni AI.

La scheda tecnica si basa anche sull’ottimo display touchscreen PixelSense Flow da 15 pollici, protetto dal robusto vetro Corning Gorilla Glass 5. Display con risoluzione elevatissima e colori vividi, supportati da una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz. Per una maggiore produttività, puoi anche collare la penna per interagire con documenti, grafici e applicazioni aziendali.

Come accennato, sotto la scocca è presente il processore Snapdragon X Elite, affiancato da una potente NPU Qualcomm Hexagon capace di sprigionare una potenza di calcolo elevata pensata appositamente per l’intelligenza artificiale. Questa combinazione sblocca le funzionalità avanzate di Copilot+ PC, consentendo di gestire carichi di lavoro complessi, analisi di dati e multitasking intensivo con una fluidità estrema. L’efficienza straordinaria del processore si traduce inoltre in un’autonomia elevata che copre l’intera giornata lavorativa ed oltre, eliminando la necessità di portare con sé il caricabatterie.

A completare questo laptop di fascia alta è una connettività estesa, studiata per i professionisti in movimento. Il notebook è equipaggiato con porte USB4 in formato Type-C (che supportano il collegamento a display esterni e la ricarica rapida Surface Connect), porte USB-A 3.1, un jack per cuffie e un pratico lettore di schede MicroSDXC. Insomma, un notebook che difficilmente ti darà problemi e che da oggi trovi a un prezzo speciale.

Microsoft Surface Laptop