Microsoft Surface Laptop, offerta lampo e prezzo in picchiata: minimo storico
Il PC top di Microsoft è disponibile in promo con uno sconto del 33% e risparmi più di 600 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero.
La settimana si apre con una super offerta su Amazon per il PC portatile Surface Laptop di Microsoft. Un notebook da poco uscito sul mercato e ad altissime prestazioni progettato appositamente per il mondo del lavoro e della produttività. A bordo trovi il processore Snapdragon X Elite progettato per l’AI, supportato anche da 16 GB di RAM e da un SSD da 1 terabyte. Lo schermo touchscreen da 13,8 pollici ad alta risoluzione assicura immagini perfette e ti permette di lavorare con i programmi di foto editing e di montaggio video. Come detto, però, oggi cattura l’attenzione per l’ottima promo disponibile su Amazon. Lo sconto del 33% fa risparmiare più di 600 euro e lo puoi anche pagare in 5 rare a tasso zero. Occasione che non devi farti sfuggire per nessun motivo se sei alla ricerca di un ottimo laptop.
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Microsoft Surface Laptop: prezzo, offerta e sconto Amazon
Da oggi trovi il Microsoft Surface Laptop in offerta a un prezzo di 1299 euro con uno sconto del 33% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 600 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 259,80 euro al mese. Condizioni d’acquisto speciali che lo fanno diventare un vero best-buy. Inoltre, se sei iscritto a Prime Student ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%.
La disponibilità del PC è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.
Microsoft Surface Laptop: le caratteristiche tecniche
L’intelligenza artificiale è oramai atterrata anche all’interno dei PC e lo dimostra il Surface Laptop di settima generazione, l’ultimo modello lanciato sul mercato da Microsoft. Grazie all’integrazione del processore Snapdragon X Elite, questo laptop sprigiona una potenza di calcolo AI elevatissima, garantendo una fluidità estrema nel multitasking e una velocità di esecuzione che semplifica i lavori quotidiani. Le prestazioni sono supportate anche dai 16 gigabyte di RAM e dal SSD da 1 terabyte. A bordo è anche presente Copilot+, il sistema AI integrato nei PC Windows e che ti rivela un vero aiutante nel mondo del lavoro.
Il display touchscreen PixelSense Flow da 13,8 pollici è il vero protagonista: con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, supporto HDR e cornici ridotte, offre un’esperienza visiva brillante e luminosa. La portabilità è ai massimi livelli, ma non a scapito dell’autonomia; il Surface Laptop di settima generazione vanta la batteria più duratura di sempre nella storia della gamma, permettendoti di lavorare, creare o guardare contenuti per un’intera giornata senza mai dover cercare una presa di corrente.
Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come i Windows Studio Effects per videochiamate sempre perfette e la funzione Richiamo (Recall), trasformano il modo in cui interagisci con i tuoi colleghi. Inoltre, la tastiera di precisione e il touchpad aptico offrono un feedback tattile superiore, rendendo ogni sessione di scrittura fluida e confortevole. Un notebook ad altissime prestazioni perfetto per il mondo del lavoro.
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