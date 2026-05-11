Microsoft Surface Laptop, offerta lampo e prezzo in picchiata: minimo storico

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Il PC top di Microsoft è disponibile in promo con uno sconto del 33% e risparmi più di 600 euro. Pagamento in 5 rate a tasso zero.

Microsoft

La settimana si apre con una super offerta su Amazon per il PC portatile Surface Laptop di Microsoft. Un notebook da poco uscito sul mercato e ad altissime prestazioni progettato appositamente per il mondo del lavoro e della produttività. A bordo trovi il processore Snapdragon X Elite progettato per l’AI, supportato anche da 16 GB di RAM e da un SSD da 1 terabyte. Lo schermo touchscreen da 13,8 pollici ad alta risoluzione assicura immagini perfette e ti permette di lavorare con i programmi di foto editing e di montaggio video. Come detto, però, oggi cattura l’attenzione per l’ottima promo disponibile su Amazon. Lo sconto del 33% fa risparmiare più di 600 euro e lo puoi anche pagare in 5 rare a tasso zero. Occasione che non devi farti sfuggire per nessun motivo se sei alla ricerca di un ottimo laptop.

Microsoft Surface Laptop

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Microsoft Surface Laptop: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi il Microsoft Surface Laptop in offerta a un prezzo di 1299 euro con uno sconto del 33% su quello di listino. Il risparmio netto è di poco superiore ai 600 euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 259,80 euro al mese. Condizioni d’acquisto speciali che lo fanno diventare un vero best-buy. Inoltre, se sei iscritto a Prime Student ottieni anche uno sconto aggiuntivo del 5%.

La disponibilità del PC è immediata e acquistandolo oggi lo ricevi a casa nel giro di un paio di giorni. Per il reso gratuito, invece, hai come sempre quattordici giorni di tempo da quando ti viene consegnato.

Microsoft Surface Laptop

Microsoft Surface Laptop: le caratteristiche tecniche

L’intelligenza artificiale è oramai atterrata anche all’interno dei PC e lo dimostra il Surface Laptop di settima generazione, l’ultimo modello lanciato sul mercato da Microsoft. Grazie all’integrazione del processore Snapdragon X Elite, questo laptop sprigiona una potenza di calcolo AI elevatissima, garantendo una fluidità estrema nel multitasking e una velocità di esecuzione che semplifica i lavori quotidiani. Le prestazioni sono supportate anche dai 16 gigabyte di RAM e dal SSD da 1 terabyte. A bordo è anche presente Copilot+, il sistema AI integrato nei PC Windows e che ti rivela un vero aiutante nel mondo del lavoro.

Il display touchscreen PixelSense Flow da 13,8 pollici è il vero protagonista: con una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, supporto HDR e cornici ridotte, offre un’esperienza visiva brillante e luminosa. La portabilità è ai massimi livelli, ma non a scapito dell’autonomia; il Surface Laptop di settima generazione vanta la batteria più duratura di sempre nella storia della gamma, permettendoti di lavorare, creare o guardare contenuti per un’intera giornata senza mai dover cercare una presa di corrente.

Le funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, come i Windows Studio Effects per videochiamate sempre perfette e la funzione Richiamo (Recall), trasformano il modo in cui interagisci con i tuoi colleghi. Inoltre, la tastiera di precisione e il touchpad aptico offrono un feedback tattile superiore, rendendo ogni sessione di scrittura fluida e confortevole. Un notebook ad altissime prestazioni perfetto per il mondo del lavoro.

Microsoft Surface Laptop