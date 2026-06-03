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Arriva Scout, il nuovo assistente AI di Microsoft: pianifica riunioni, gestisce calendari e si adatta all’utente automatizzando attività quotidiane in modo sicuro e personalizzato.

Gli agenti di intelligenza artificiale diventeranno sempre più centrali nel mondo del lavoro. E Microsoft lo sa bene, infatti ha recentemente lanciato Scout, un nuovo assistente AI per supportarti nelle attività quotidiane all’interno dell’ecosistema Microsoft 365.

Vediamo come funziona, come utilizzarlo al meglio e come attivarlo.

Come funziona il nuovo assistente AI Microsoft Scout

Costruito sulla tecnologia open source OpenClaw, Scout è progettato per rimanere sempre attivo e per affiancarti nel lavoro di tutti i giorni, come se fosse appunto una specie di assistente personale. Non a caso, è dotato di un’identità e uno stile che restano costanti nel tempo: puoi infatti assegnare un nome all’istanza di Scout, ma affinché diventi autonomo nelle attività dovrai fornirgli dei feedback continui.

Come in altri agenti IA, anche qui l’aspetto distintivo è la personalizzazione: Microsoft Scout si adatta dinamicamente alle tue esigenze, imparando il modo di lavorare, gli interessi e le attività successive da svolgere. Così da rendere il lavoro più utile, pertinente e perfettamente allineato alle tue priorità.

Proprio per comprendere al meglio il contesto d’azione, Scout può connettersi a caselle di posta, calendari e altri sistemi aziendali, permettendoti inoltre di accedere a funzionalità come strumenti per la gestione del calendario e la creazione di ordini del giorno per le riunioni su Teams.

Tra l’altro, pur essendo basato su cloud, l’assistente AI funziona anche su desktop e browser web, il che rende semplice la sua integrazione con gli strumenti già in uso.

E sempre con il massimo della sicurezza. Il colosso di Redmond specifica nella nota ufficiale che Microsoft Scout è progettato “con sicurezza e controlli di livello enterprise, in modo da poter essere utilizzato con fiducia nella tua organizzazione fin dal primo giorno”.

Come usare al meglio l’agente IA di Microsoft

Guardando più sul lato pratico, Microsoft Scout ti permette di ridurre il tuo carico di lavoro quotidiano svolgendo tutte quelle attività prettamente time-consuming.

Ad esempio, l’assistente è in grado di pianificare e coordinare in modo proattivo le riunioni su diversi fusi orari, segnalare gli appuntamenti più importanti e generare materiali utili alla preparazione, mantenendo l’utente costantemente aggiornato.

Inoltre è in grado di identificare le scadenze imminenti e di bloccare automaticamente slot di tempo sul calendario per aiutare a rispettare le tempistiche.

A sua volta, può anche individuare potenziali criticità, come decisioni rimaste in sospeso, così da permettere di intervenire prima che diventino un ostacolo operativo.

E tutto questo rimanendo entro dei limiti ben definitivi: l’agente può accedere esclusivamente a risorse e destinazioni autorizzate. Così facendo, non potrà agire in maniera incontrollata, come invece già accaduto a inizio anno, quando un agente IA di OpenClaw avrebbe agito in modo anomalo all’interno della casella email di un ricercatore.

Come attivarlo già da oggi

Sempre il colosso di Redmond precisa che Microsoft Scout è attualmente disponibile in versione sperimentale attraverso il programma Frontier di Microsoft, dedicato all’accesso anticipato ai prodotti in fase di sviluppo.

Per utilizzarlo dovrai iscriverti al sopramenzionato programma, configurare le policy di Intune e completare un’attestazione di adesione. Se sei in possesso di una licenza GitHub Copilot potrai scaricare e installare la versione di prova.