Microsoft ha annunciato ufficialmente il lancio dei suoi primi modelli basati sull’intelligenza artificiale sviluppati internamente: MAI-Voice-1 e MAI-1-preview

In Sintesi

Microsoft ha lanciato i suoi primi modelli AI proprietari, MAI-Voice-1 e MAI-1-preview, con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da OpenAI.

La strategia è creare modelli ottimizzati per il consumatore, sfruttando i dati interni per costruire un ecosistema di soluzioni AI specializzate.

Microsoft ha annunciato il lancio dei suoi primi modelli di intelligenza artificialesviluppati internamente: MAI-Voice-1 e MAI-1-preview; un annuncio che segna un passo significativo per l’azienda di Redmond, che in questo modo punta a guadagnare terreno nel settore dell’AI, proponendo ai suoi utenti delle soluzioni proprietarie, che possono ridurre la dipendenza da partner esterni come OpenAI.

Che sappiamo dei nuovi modelli AI di Microsoft

MAI-Voice-1 è un modello basato sull’intelligenza artificiale destinato alla generazione audio. Questo tool, stando alle prime dichiarazioni, è in grado di generare un minuto di audio in meno di un secondo (utilizzando una singola GPU), cosa che lo rende estremamente efficiente.

Al momento Microsoft lo sta già utilizzando per alimentare funzionalità come Copilot Daily, un servizio in cui un host basato su IA legge le notizie principali del giorno e crea discussioni per approfondire gli argomenti. Per provare le funzionalità di questo strumento gli utenti possono utilizzare Copilot Labs, dove è possibile inserire un testo e modificarne la voce e lo stile di parlato.

MAI-1-preview, invece, è un modello di grandi dimensioni addestrato su circa 15.000 GPU Nvidia H100 ed è progettato per affiancare gli utenti nei compiti quotidiani, offrendo anche risposte alle domande comuni.

In questo caso, Microsoft prevede di integrare MAI-1-preview all’interno di specifiche funzioni testuali del suo assistente Copilot, che attualmente si basa sui modelli di OpenAI. Intanto il modello è già stato sottoposto a test pubblici sulla piattaforma di benchmarking LMArena.

La strategia di Microsoft per l’intelligenza artificiale

Vista la grandissima diffusione dei computer con Windows 11 anche in ambiente domestico, la volontà di Microsoft è quella di non concentrarsi esclusivamente sull’AI dedicata ai casi d’uso aziendali ma di proporre anche modelliche funzionino bene per l’utente comune e che siano ottimizzati sulle incombenze quotidiane.

Secondo Mustafa Suleyman, responsabile dell’IA di Microsoft, l’azienda di Redmond ha a disposizione una vasta quantità di dati predittivi e molto utili che possono essere sfruttati senza problemi per per costruire modelli orientati al consumatore.

Questa strategia riflette l’ambizione di Microsoft non solo di fare progressi nel campo dell’IA, ma anche di costruire un ecosistema di modelli specializzati che possano rispondere a diverse finalità e casi d’uso, risultando davvero utili per gli utenti finali.

Per questa ragione il colosso della tecnologia sta pensando anche agli utenti consumer, così da amplificare ulteriormente la diffusione delle proprie tecnologie e, con l’arrivo dei due modelli proprietari, svincolarsi dalla dipendenza di aziende esterne.