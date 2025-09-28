mindea / Shutterstock.com

In sintesi

Integrazione dei modelli Claude in Microsoft 365 Copilot: oltre ai modelli OpenAI, ora gli utenti possono sfruttare Claude Sonnet 4 e Claude Opus 4.1 per attività avanzate, come ricerche approfondite, strategie complesse e personalizzazione di agenti tramite Copilot Studio.

Strategia AI aperta di Microsoft: con la partnership con Anthropic, l’azienda rafforza la propria offerta di intelligenza artificiale scegliendo di integrare le migliori tecnologie disponibili sul mercato, senza vincolarsi ad accordi di esclusiva.

Microsoft ha, da tempo, iniziato a puntare sull’intelligenza artificiale andando a integrare nuove funzionalità AI nei suoi servizi. Un nuovo passo di questo processo riguarda Microsoft 365 Copilot che offre agli utenti dell’azienda la possibilità di accedere a tanti strumenti AI per incrementare la produttività.

Fino a pochi giorni fa, Microsoft si è affidata esclusivamente ai modelli OpenAI ma ora c’è un’opzione in più rappresentata dall’integrazione con i modelli Claude di Anthropic. Ecco tutti i dettagli in merito a questa novità e cosa cambierà per chi utilizza Microsoft 365 Copilot.

Più opzioni per gli utenti Microsoft 365 Copilot

Con Microsoft 365 Copilot è ora possibile sfruttare Claude Sonnet 4 e Claude Opus 4.1, grazie alla partnership con Anthropic. In particolare, l’implementazione dei modelli Claude riguarderà solo alcuni elementi dell’ecosistema Copilot. Gli utenti potranno sfruttare Researcher, un agente di ragionamento profondo che può supportare l’utente nella realizzazione di lavori complessi, strategie dettagliate e altro ancora.

Un altro elemento è rappresentato da Copilot Studio che, sfruttando i modelli AI di Anthropic, consente agli utenti di poter creare e personalizzare agenti di livello enterprise per svolgere particolari attività, automatizzare il flusso di lavoro e completare determinati compiti.

Anche in questo caso, con Microsoft 365 Copilot sarà possibile scegliere tra più modelli AI, compresi quelli di Claude, per trovare la soluzione migliore in rapporto alle proprie necessità. I modelli Anthropic utilizzeranno un’infrastruttura cloud esterna rispetto a quella gestita da Microsoft e il loro utilizzo sarà legato al rispetto delle condizioni fissate per gli altri modelli Claude.

Le migliori tecnologie AI per Microsoft

Con la partnership con Anthropic e l’integrazione dei modelli Claude, Microsoft dà il via a un progetto più ampio che mira a rafforzare le sue funzionalità legate all’utilizzo dell’intelligenza artificiale, in particolare (ma non solo) per quanto riguarda Microsoft 365 Copilot. Per il futuro, quindi, l’azienda americana ha anticipato la volontà di potenziare i propri servizi andando a integrare le migliori tecnologie AI disponibili, senza operare con accordi di esclusiva. Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse dell’azienda.