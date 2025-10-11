Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Quali sono i servizi che offre Microsoft e che cosa rende questa azienda uno dei volti storici dell’informatica. Ecco tutto quello che c’è da sapere al riguardo

tomeqs / Shutterstock

In Sintesi

Fondata nel 1975 da Bill Gates e Paul Allen, Microsoft si è evoluta da un’azienda focalizzata sul software a un colosso globale che domina l’informatica moderna.

Dal 2014, l’azienda si è trasformata in una piattaforma cloud e di servizi digitali, con Azure e Microsoft 365 come pilastri centrali.

Oggi, Microsoft consolida la sua leadership integrando l’intelligenza artificiale in tutti i suoi prodotti, da Windows a Microsoft, definendo la prossima era della produttività e della tecnologia.

Fondata nel 1975 da Bill Gates e Paul Allen, Microsoft è considerata oggi una delle aziende più influenti della storia dell’informatica. Al tempo l’idea era quella di “portare un computer su ogni scrivania e in ogni casa”, oggi a distanza di 40 anni, l’obiettivo è riuscito, diventando un vero e proprio colosso globale che spazia dal software al cloud, dai dispositivi hardware all’intelligenza artificiale.

L’universo Microsoft, insomma, è in continua espansione e tra servizi, piattaforme professionali, soluzioni per aziende e privati, l’azienda di Redmond è ancora centrale nell’attuale contesto tecnologico.

L’evoluzione di Microsoft: dal software al cloud

Il successo di Microsoft inizia con il sistema operativo MS-DOS, seguito nel 1985 dal lancio di Windows, che ha reso l’interfaccia grafica un elemento familiare per milioni di utenti. Con il tempo, Windows si è evoluto diventando sinonimo di personal computer.

Tuttavia, la vera svolta dell’azienda è arrivata con la trasformazione digitale degli ultimi due decenni e dal 2014, sotto la guida di Satya Nadella, il colosso di Redmond è passato dall’essere un gigante del software a una piattaforma cloud e di servizi digitali.

Oggi, il cloud computing e l’intelligenza artificiale rappresentano il cuore della nuova strategia di sviluppo, pronta a definire nuovamente i modelli di business del futuro.

Windows: il sistema operativo più diffuso al mondo

Windows resta una colonna portante dell’ecosistema Microsoft e non per nulla è installato su milioni di computer in tutto il mondo. Questo software viene usato nelle attività più disparate, dall’utilizzo aziendale a quello privato, passando per la gestione di servizi e molto altro ancora.

Con l’attuale Windows 11, l’azienda punta tutto su un’interfaccia moderna, un’integrazione più profonda con il cloud e un’attenzione particolare all’esperienza utente. Molto interessante anche Copilot, l’assistente AI integrato nel sistema operativo, che conferma come questo software sia un organismo in costante evoluzione.

Oltre ai PC, Windows si sta espandendo verso un ecosistema più ampio che comprende Xbox, dispositivi Surface, applicazioni mobile e servizi cloud. Questo segna anche un’evoluzione dell’idea dell’azienda che non vuole più portare un computer in ogni abitazione ma punta ad offrire un’esperienza digitale continua su ogni dispositivo.

Microsoft 365, la produttività arriva nel cloud

Un altro dei pilastri più importanti per l’azienda di Redmond è Microsoft 365, la moderna evoluzione della storica suite Office. Non si tratta più solo dei classici Word, Excel o PowerPoint, ma si arriva a un ecosistema integrato che include Teams, Outlook, OneDrive e strumenti di collaborazione avanzata.

Con l’introduzione di Copilot per Microsoft 365, l’azienda ha portato l’intelligenza artificiale nel cuore delle applicazioni più utilizzate al mondo. Ora gli utenti possono creare documenti, analizzare dati o preparare presentazioni attraverso comandi naturali, riducendo tempi e aumentando la produttività.

Microsoft 365 è disponibile in diverse versioni: per privati, aziende e istituzioni educative, offrendo un’infrastruttura scalabile e sicura che ha reso il lavoro remoto e ibrido una realtà stabile nel panorama post-pandemico.

Azure, la svolta Microsoft nel cloud computing

Se Windows ha definito l’era del PC, Microsoft Azure ha ridefinito quella del cloud. Lanciato nel 2010, Azure è oggi una delle piattaforme cloud più diffuse a livello globale, insieme ad Amazon Web Services (AWS) e Google Cloud Platform (GCP).

Questa infrastruttura offre agli utenti centinaia di servizi che spaziano dall’hosting di applicazioni web alla gestione di database, dall’intelligenza artificiale all’Internet of Things (IoT), fino alle soluzioni per machine learning e big data.

La caratteristica principale di Azure risiede nella sua profonda integrazione con gli strumenti Microsoft: Windows Server, SQL Server, Visual Studio, Dynamics e GitHub. Si tratta, insomma, di una piattaforma costruita per sostenere l’innovazione, offrendo alle aziende la possibilità di scalare rapidamente e di adottare soluzioni ibride e multicloud.

Dynamics 365: il CRM e l’ERP secondo Microsoft

Un altro tassello fondamentale dell’offerta enterprise è Dynamics 365, una suite che combina strumenti di Customer Relationship Management (CRM) e Enterprise Resource Planning (ERP).

Con questo servizio, Microsoft mira a unificare i dati aziendali, migliorando la relazione con i clienti e ottimizzando processi interni come vendite, marketing, logistica e risorse umane. L’intelligenza artificiale integrata, inoltre, consente previsioni di vendita, analisi comportamentali e automazione dei processi decisionali, rendendo le aziende più agili e data-driven.

Xbox, l’intrattenimento firmato Microsoft

Oltre all’ambito professionale, Microsoft è un protagonista anche nel mondo del gaming grazie al marchio Xbox. Lanciata ormai nel 2001, la console è oggi una piattaforma completa che si estende oltre l’hardware, abbracciando servizi come Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming e Microsoft Store per l’acquisto dei giochi digitali.

Il modello Game Pass, in particolare, rappresenta una vera rivoluzione per il settore: un abbonamento mensile che consente accesso illimitato a centinaia di titoli, sia su console che su PC e cloud.

Surface, l’hardware esclusivo dell’azienda

Microsoft non è solo software e sin dal 2012 l’azienda ha introdotto la linea Surface, dimostrando come design e innovazione possano convivere in dispositivi che rappresentano l’essenza del suo ecosistema.

Tablet, laptop e convertibili 2-in-1 come Surface Pro e Surface Laptop sono progettati per integrare perfettamente hardware, software e servizi cloud, rappresentando oltretutto una scelta premium indicata soprattutto per la produttività.

Non è un caso, infatti, che alla base di Surface ci sia la volontà di offrire esperienze di altissimo livello, dove Windows e Microsoft 365 lavorano in sinergia per garantire produttività e creatività in ogni contesto.

GitHub, LinkedIn e altri servizi

Negli ultimi anni, Microsoft ha ampliato la propria sfera d’influenza attraverso acquisizioni strategiche. Nel 2016 ha acquistato LinkedIn, oggi la più grande rete professionale del mondo, che integra funzioni basate su AI per il recruiting e la formazione.

Nel 2018 è stata la volta di GitHub, la piattaforma di riferimento per gli sviluppatori e per l’open source. Queste acquisizioni, seppur “specializzate” in determinati settori, riflettono la visione dell’azienda di Redmond ci costruire un ecosistema sempre più aperto, orientato alla collaborazione e all’innovazione condivisa.

Copilot e le sue evoluzioni future

L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei prodotti Microsoft rappresenta una nuova frontiera ancora tutta da esplorare.

Con Copilot, un assistente intelligente alimentato da modelli linguistici sviluppati in collaborazione con OpenAI e i Copilot+ PC, dispositivi progettati appositamente per l’AI, l’azienda vuole portare questa tecnologia nelle attività quotidiane, specialmente nel campo della produttività ma non solo.

Copilot è già presente in Windows, in Edge, in Microsoft 365 e su piattaforme come GitHub, dove aiuta gli sviluppatori a scrivere codice più velocemente e con maggiore precisione. Questa strategia consolida Microsoft come leader nell’adozione responsabile e diffusa dell’AI, capace di trasformare e influenzare la produttività individuale e collettiva.