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Outlook Lite, la versione leggera per le mail sviluppata da Microsoft per dispositivi con meno memoria e connessioni limitate, ha una data di spegnimento già fissata. L’app, lanciata nel 2022 e progressivamente ritirata dal Play Store nei mesi scorsi, si avvia alla disattivazione definitiva prevista per il 25 maggio 2026.

Da quel momento non sarà più possibile accedere alle email, agli allegati o al calendario tramite l’app, anche se resterà installata sul dispositivo. Gli account e i messaggi continueranno a esistere, ma saranno consultabili solo attraverso la versione standard di Microsoft Outlook, verso cui l’azienda sta concentrando l’intera esperienza.

Il cammino verso lo spegnimento

Come abbiamo accennato, in realtà, Outlook Lite ha già alle spalle un progressivo ritiro dal Play Store. A ottobre 2025 l’app era stata rimossa dal negozio ufficiale Android, rendendo impossibili nuovi download e segnando il primo passaggio tangibile verso la dismissione, anche se chi l’aveva già installata ha potuto continuare a utilizzarla senza interruzioni, mantenendo accesso a email e funzionalità di base.

Tutto ciò, pertanto, non sta accadendo in modo improvviso: sta seguendo una serie di passaggi, peraltro preceduti da diversi avvisi agli utenti. Il primo passaggio era appunto la fine della distribuzione, il secondo la fase di mantenimento limitato e, in ultimo, è arrivata la data di spegnimento definitiva. Un tipo di comportamento già visto in altri servizi digitali, che consente di accompagnare gli utenti verso una transizione senza blocchi immediati.

L’annuncio

Come riportano Neowin e TechCrunch, l’annuncio della completa dimissione è arrivata dal centro messaggi di Microsoft 365, che riporta: «Il 25 maggio 2026 completeremo il ritiro dell’app Microsoft Outlook Lite per Android […] al fine di ridurre le sovrapposizioni e a concentrare lo sviluppo e il supporto su Microsoft Outlook Mobile, la nostra principale esperienza di posta elettronica per dispositivi mobili».

A cosa serviva Outlook Lite?

Ma qual era la sua utilità? In maniera molto semplice l’app, lanciata nel 2022, era stata progettata per contesti specifici: dispositivi con poca memoria, hardware essenziale e connessioni instabili, condizioni in cui la versione completa di Microsoft Outlook risultava meno accessibile. Erano insomma gli smartphone entry-level di un paio di anni fa, che adesso sono diventati obsoleti.

Sì, perché entry-level di oggi hanno raggiunto prestazioni più elevate, rendendo meno necessaria una versione così semplificata. Ecco perché Microsoft ha scelto di spegnere la versione leggera di Outlook: la platea di utenti si è fatta sempre più ristretta e per nulla in grado, numericamente, di giustificare l’esistenza e la manutenzione dell’applicazione.

Cosa fare se usi ancora Outlook Lite?

E se invece fossimo tra le persone che la usano ancora? Di certo è necessario prepararsi al passaggio prima della data di spegnimento: dopo la disattivazione, l’app non permetterà più l’accesso a email, allegati o calendario, anche se resterà visibile sul dispositivo. I dati però non vengono cancellati, perché restano associati all’account.

La soluzione più immediata è accedere alla versione completa di Microsoft Outlook utilizzando le stesse credenziali, così da ritrovare messaggi, contatti e cartelle senza interruzioni. Se il telefono non le supporta, purtroppo, bisognerà passare ad account di posta più leggeri (come Gmail).