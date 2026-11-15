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Il guasto di Outlook e Microsoft 365 offre ai truffatori nuove occasioni per rubare gli account, tra false comunicazioni e finti tecnici

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Il blocco di Microsoft 365 ha interrotto per ore posta e strumenti di lavoro, mentre i truffatori hanno sfruttato l’incertezza con campagne di phishing.

Email, SMS e telefonate fasulle promettono ripristini, rimborsi o assistenza e puntano a sottrarre credenziali, dati aziendali e accesso ai dispositivi.

Per proteggersi, occorre verificare gli aggiornamenti solo sui canali ufficiali, non condividere password o codici e segnalare i messaggi sospetti.

Il blocco mondiale dei servizi Microsoft 365, lo sappiamo, ha lasciato milioni di persone senza posta elettronica e servizi correlati per molte ore. Adesso Outlook, Teams e Copilot sono tornati a funzionare: si potrebbe dire che in fin dei conti, tutto è bene quel che finisce bene.

E invece… no. Mentre uffici e aziende facevano i conti con scadenze saltate e messaggi fermi in coda, al disservizio ancora in corso si unito un secondo fronte, che ha toccato (e può ancora toccare) chi attendeva notizie sulla propria casella o chi ha ancora qualche minuscolo intoppo. Gli esperti di sicurezza informatica hanno invitato alla prudenza davanti a qualunque comunicazione che prometta una soluzione rapida.

Il guasto: l’occasione per i truffatori

Chi ha seguito la vicenda lo sa già: Microsoft ha attribuito il down a un problema tecnico, escludendo qualsiasi legame con un attacco informatico. Il down in se e per sé non era dunque legato ai cybercriminali, al contrario del pericolo arrivato in un secondo tempo, che passa dal phishing, la tecnica con cui i criminali si fingono un’azienda o un servizio conosciuto per farsi consegnare password e dati personali.

Il meccanismo psicologico lo hanno descritto i ricercatori di McAfee: chi, anche e soprattutto a problema apparentemente risolto, non riesce ad aprire la posta finisce per sospettare del proprio account, e a quel punto un messaggio che offre un rimedio suona credibile.

Stando alle osservazioni della stessa società, bastano poche ore da un grande disservizio di Microsoft, Google o Amazon Web Services perché partano le prime campagne di truffa. Va anche detto che il terreno era già favorevole: nel terzo trimestre del 2026 un terzo dei tentativi di phishing a nome di un marchio sfruttava proprio quello di Microsoft, il più imitato in assoluto.

Le false email di ripristino e le altre varianti

A distanza di 48 ore da questo grande problema mondiale, lo schema più diffuso è quello del finto ripristino. Un’email con loghi e grafica di Microsoft invita a cliccare su un link per riattivare la casella o a ripetere l’accesso. La pagina che si apre imita quella ufficiale e serve a raccogliere indirizzo e password.

I primi casi sono già documentati: un messaggio di questo tipo, travestito da notifica Microsoft, è stato intercettato il 13 novembre dai sistemi di analisi di una società di sicurezza, che segnala esche analoghe via SMS e tramite telefonate di finti tecnici. Nei Paesi Bassi l’allarme è partito dall’associazione dei farmacisti, alle prese con email che propongono il recupero dell’account, modifiche all’autenticazione o presunti aggiornamenti.

Esistono poi versioni meno prevedibili: alcuni messaggi promettono un rimborso per i disagi subiti, mentre Kaspersky mette in conto le chiamate di falsi operatori dell’assistenza che chiedono di collegarsi da remoto al computer. In tutti i casi chi cede le credenziali consegna ai truffatori la posta, i contatti e spesso anche informazioni dell’azienda per cui lavora.

Le difese, rallentate durante il disservizio

C’è un motivo in più per alzare la guardia, e riguarda gli strumenti che di norma filtrano i messaggi pericolosi. Tra i servizi andati in difficoltà figura Defender for Office 365, con le funzioni che controllano link e allegati e la gestione della quarantena, cioè l’area in cui finiscono le email sospette. Resta da chiarire se qualche link malevolo abbia superato le protezioni.

Il momento più delicato coincide con il ritorno alla normalità: il picco di vulnerabilità cade nella fase in cui si smaltisce la posta arretrata, quando qualunque comunicazione dall’aspetto ufficiale viene presa per buona.

Come riconoscere i messaggi sospetti e cosa fare?

Il primo punto fermo viene da Microsoft: l’assistenza tecnica non contatta mai gli utenti di propria iniziativa per proporre una soluzione. Qualunque email, SMS o telefonata che lo faccia va trattata come un tentativo di truffa, anche se l’aspetto è curato.

Vale poi una regola che prescinde dal down. Password e codici dell’autenticazione a due fattori (il numero temporaneo che arriva sul telefono per confermare l’accesso) restano personali e nessun servizio legittimo li chiede per messaggio. Il disservizio, inoltre, lascia intatte le credenziali, che quindi possono restare quelle di sempre.

Per sapere a che punto è il ripristino conviene affidarsi ai canali ufficiali, come la pagina sullo stato di Microsoft 365 e il profilo dedicato dell’azienda su X, evitando i link ricevuti via posta. Le email sospette si segnalano da Outlook con il menu Segnala e la voce Segnala phishing. Chi ha il dubbio di essere caduto nella trappola può rivolgersi anche alla Polizia postale.