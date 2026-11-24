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Banche, aeroporti e servizi online potrebbero subire nuovi disservizi nei prossimi mesi: Microsoft spiega perché e quale ruolo gioca l’IA

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Microsoft avverte che nei prossimi mesi potrebbero ripetersi disservizi, mentre le infrastrutture digitali vengono aggiornate per correggere vulnerabilità individuate più rapidamente grazie all’intelligenza artificiale.

Le patch frequenti riducono il tempo disponibile per i test e possono mettere in difficoltà sistemi datati, causando interruzioni anche in servizi essenziali come banche e voli.

Per contenere i rischi servono coordinamento tra aziende e governi, maggiore resilienza dei servizi e attenzione degli utenti agli aggiornamenti e alle truffe.

Nei prossimi mesi caselle di posta, voli e servizi bancari potrebbero fermarsi più spesso di quanto siamo abituati. L’avvertimento arriva da Microsoft, uno dei gruppi da cui dipende una fetta enorme dei servizi digitali usati nel mondo. Il motivo ha a che fare con la sicurezza informatica e con l’intelligenza artificiale, che ha cambiato i tempi con cui si scoprono e si riparano le falle del software.

“Sono gli effetti a catena dell’AI”: il down di Microsoft e il futuro

A spiegare il ragionamento dell’azienda è stato il presidente, Brad Smith. Nell’intervista concessa a Face the Nation, il programma della CBS condotto da Margaret Brennan, ha descritto buona parte dei guasti informatici recenti come una sorta di “effetti a catena dell’AI”.

Il primo esempio arriva proprio dall’azienda: il down di Microsoft del 12 novembre ha lasciato per più di un giorno milioni di persone senza Outlook e senza altri servizi usati da imprese e pubbliche amministrazioni, in Europa come negli Stati Uniti.

Smith ha parlato di una “tempesta perfetta”, innescata da un software aggiornato quattro mesi prima, e ha escluso sia un attacco informatico sia un ruolo diretto dell’intelligenza artificiale. Dopo le scuse, ha spiegato che l’azienda ha già preso nove contromisure e ne adotterà altre tredici.

Uno stop di queste dimensioni era già accaduto anni fa. Nel luglio 2024 un aggiornamento difettoso di CrowdStrike, un software di sicurezza molto diffuso nelle aziende, mandò in crash circa 8,5 milioni di computer Windows, fermando aeroporti e banche in mezzo mondo.

Anche allora il danno era partito da una correzione pensata per proteggere i sistemi, e cioè dallo stesso meccanismo che Smith indica come il rischio principale per il periodo che si apre.

“Dobbiamo essere pronti per i prossimi mesi”: perché le patch possono fermare i servizi

Il collegamento con l’intelligenza artificiale passa dalla caccia agli errori nel codice. Secondo Smith, nel corso dell’anno l’AI ha reso molto più semplice individuare le vulnerabilità, cioè i difetti che permettono a un malintenzionato di entrare in un sistema. Lo stesso strumento serve alle aziende per trovare le falle prima degli altri e ai criminali informatici per cercare nuovi varchi.

Ne è nata una corsa: chi gestisce un servizio deve chiudere ogni falla prima che qualcuno la sfrutti, e le patch di sicurezza escono a un ritmo che Smith definisce «mai visto prima». Più si accelera, però, meno tempo resta per verificare come ogni modifica si comporta insieme al resto del sistema. Il pericolo cresce con le infrastrutture più vecchie, progettate per un mondo che aggiornava il software con calma e che si trovano a reggere correzioni a raffica.

Per questo, ha detto Smith alla CBS:

I think we have to be prepared, frankly, for the coming months.

Ovvero, “Penso che dobbiamo essere preparati, francamente, per i prossimi mesi“. L’intera infrastruttura informatica mondiale sta venendo aggiornata, e un lavoro del genere non si chiude in un paio di settimane. È il paradosso di questa fase: l’operazione che punta a rendere i sistemi più sicuri li rende, per un periodo, più fragili.

“Avremo altre patch in futuro”: anche l’intelligence americana si aspetta nuovi stop

Il quadro descritto da Microsoft coincide con quello delle autorità statunitensi. Dopo il guasto alla rete della Federal Aviation Administration, che ha bloccato le partenze in tutti gli Stati Uniti per oltre quattro ore, e i problemi che hanno colpito banche come JPMorgan Chase e la rete interna della National Security Agency, il direttore dell’intelligence nazionale Jay Clayton ha escluso un attacco coordinato.

Intervistato dalla CNBC, Clayton ha ricondotto i disservizi agli aggiornamenti in corso e ha avvertito che altre patch arriveranno man mano che il Paese ammoderna la propria infrastruttura. Alcuni sistemi, una volta spenti per installare le correzioni, faticano a ripartire o a comunicare con il resto della rete. Per Clayton sono intoppi lungo la strada, destinati a ripresentarsi finché il rinnovamento non sarà completo.

“Servirà una migliore condivisione delle informazioni”: cosa cambia per aziende ed Europa

Secondo Smith, per attraversare questa fase senza troppi danni governi e aziende tecnologiche dovranno lavorare più a stretto contatto. Le organizzazioni dovranno cambiare il modo in cui aggiornano i sistemi più datati, e servirà una migliore condivisione delle informazioni sulle minacce, insieme a un’azione più coordinata.

Il tema riguarda da vicino anche l’Europa. Gran parte delle imprese e degli enti pubblici del continente lavora su servizi cloud gestiti da pochi grandi gruppi internazionali: quando uno di questi si ferma, il blocco arriva nello stesso momento a migliaia di uffici lontani dall’origine del guasto. Per ridurre il rischio l’Unione europea ha introdotto regole più stringenti sulla resilienza digitale, come il regolamento DORA per il settore finanziario e la direttiva NIS2 sulla cybersicurezza, che chiedono alle organizzazioni di garantire i servizi essenziali anche quando un fornitore va in tilt.

Dopo il down: cosa è successo e cosa può succedere ancora?

Per chi usa smartphone e computer, l’indicazione di Smith va solo in apparenza contro l’allarme sulle patch frettolose: quando arriva un aggiornamento di sicurezza, va installato, perché un dispositivo aggiornato resta molto più protetto di uno lasciato indietro.

I momenti di confusione seguiti a un grande blackout sono anche il terreno preferito dei truffatori, ed è utile sapere come riconoscere i tentativi di phishing che sfruttano il nome di Microsoft. Chi ha pagato un abbonamento e ha subito disservizi può informarsi su come chiedere un rimborso.

E per chi preferisce non affidare tutto il proprio lavoro a un solo fornitore esistono diverse alternative a Microsoft per lavorare, utili anche come piano di riserva nei mesi in cui, secondo chi gestisce queste infrastrutture, altri stop sono da mettere in conto.