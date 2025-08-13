Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Ham patipak / Shutterstock.com

Microsoft ha anticipato l’arrivo di nuove applicazioni per Windows 11 che andranno ad arricchire il catalogo di app che l’azienda mette a disposizione dei suoi utenti. Le app in questione rientrano nel gruppo chiamato Microsoft 365 Companion app e saranno disponibili a breve.

Con queste nuove app, Microsoft punta a incrementare la produttività del sistema operativo, mettendo a disposizione degli utenti nuovi strumenti per l’accesso rapido ad alcune funzionalità, anche senza dover aprire un programma completo in Windows.

Come funzionano le Microsoft 365 Companion app

La suite di applicazioni Microsoft 365 Companion app è costituita da applicazioni integrate con la barra delle applicazioni del sistema operativo. Inizialmente, Microsoft metterà a disposizione app come Persone, per l’accesso rapido ai contatti, File Search, per la ricerca all’interno del sistema e del proprio spazio cloud su OneDrive, e Calendario, per consultare il proprio calendario, creare eventi e altro.

Utilizzando le Microsoft 365 Companion app, quindi, gli utenti non dovranno aprire un programma completo. Ad esempio, non sarà necessario aprire Outlook per accedere al Calendario e non servirà utilizzare Esplora File per effettuare una ricerca veloce all’interno dei propri file. Nel corso dei prossimi mesi, la suite si arricchirà con diverse applicazioni aggiuntive, andando ad offrire agli utenti nuovi strumenti, sempre più avanzati.

Per sfruttare le Microsoft 365 Companion app sarà necessario avere Windows 11. La nuova suite non sarà disponibile su Windows 10. Questa scelta, legata anche alla volontà di Microsoft di abbandonare progressivamente il “vecchio” sistema operativo, permetterà alle applicazioni di integrarsi maggiormente, sia in termini di design che per quanto riguarda le API, con Windows 11, garantendo funzionalità avanzate per gli utenti.

L’obiettivo di Microsoft è quello di migliorare, sempre di più, l’esperienza utente di Windows 11, rendendo più facile l’accesso a determinate funzioni basilari del sistema operativo per garantire maggiore produttività e ridurre il tempo necessario per il completamento di determinate attività. Maggiori dettagli sulle caratteristiche delle app arriveranno a breve.

Come usare le Microsoft 365 Companion app

Come sottolineato in precedenza, le nuove Microsoft 365 Companion app saranno integrate in Windows 11. Bisognerà, quindi, avere un computer con questo sistema operativo per utilizzare la suite. Il rilascio sarà progressivo: i primi utenti dovrebbero iniziare a registrare l’arrivo delle applicazioni già nel corso del mese di agosto 2025. Per sfruttare le app non dovrebbe essere necessario avere un abbonamento Microsoft 365. Ulteriori aggiornamenti in merito dovrebbero arrivare nel corso dei prossimi giorni. Il rollout si estenderà successivamente e, nel corso del prossimo futuro, tutti gli utenti Windows 11 potranno sfruttare le nuove applicazioni, destinate a diventare parte integrante dell’esperienza d’uso.