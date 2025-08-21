Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Siamo abituati a considerare il vetro come un materiale “puro”, sicuro e quasi naturale. Per questo sorprende la notizia secondo cui le bottiglie di vetro contengono più microplastiche delle bottiglie di plastica, un risultato che ribalta le convinzioni diffuse tra i consumatori. Un recente studio francese, infatti, ha evidenziato che proprio dove ci si aspetterebbe una minore contaminazione, cioè nei contenitori di vetro, i livelli di particelle plastiche risultano più alti rispetto alle bevande confezionate in plastica. L’indagine solleva interrogativi sul ruolo dei tappi in metallo, sulle conseguenze per la qualità delle bevande e sulle possibili implicazioni per la salute.

Vetro e plastica a confronto: le bevande sotto la lente

La ricerca è stata condotta dall’Agenzia francese per la sicurezza sanitaria (Anses) e ha preso in esame diversi tipi di bevande diffuse sul mercato: birra, vino, acqua, cola, tè freddo e bibite gassate. Gli studiosi hanno confrontato campioni confezionati in diversi contenitori, tra cui bottiglie di vetro, bottiglie di plastica, lattine e cartoni.

In tutti i casi è stata riscontrata la presenza di particelle di plastica, ma ciò che ha sorpreso è la quantità: le bevande in vetro presentavano mediamente fino a cinquanta volte più microplastiche rispetto alle stesse bevande vendute in plastica.

Questo risultato è stato definito “controintuitivo” dagli stessi ricercatori. L’opinione comune, infatti, associa la plastica a un maggior rilascio di frammenti, mentre il vetro viene considerato quasi neutro. Lo studio, invece, ha dimostrato che il problema non è il materiale del contenitore in sé, bensì i componenti che lo completano e che ne garantiscono la chiusura.

I tappi di metallo e il ruolo della vernice

Gli scienziati hanno osservato che la principale fonte di contaminazione proviene dai tappi in metallo che sigillano le bottiglie di vetro. Questi tappi sono rivestiti da una speciale vernice a base di poliestere, necessaria per proteggerli dalla corrosione. Nel tempo, e soprattutto durante lo stoccaggio, i tappi subiscono piccoli urti e abrasioni invisibili a occhio nudo, che però rilasciano frammenti microscopici nelle bevande. Le particelle isolate dai ricercatori presentavano la stessa colorazione e la stessa composizione chimica della vernice applicata ai tappi, confermando l’origine della contaminazione.

L’acqua rappresenta un’eccezione parziale, con valori di microplastiche più bassi rispetto ad altre bevande, sia in vetro che in plastica. Nel vino, quando imbottigliato con tappo di sughero, i livelli sono risultati relativamente contenuti. Ma in bibite come cola, limonate o birre i valori registrati in vetro hanno raggiunto circa cento particelle per litro, a fronte di un numero da cinque a cinquanta volte inferiore nelle bottiglie di plastica o nelle lattine.

Microplastiche nelle bevande: un rischio ancora da chiarire

La presenza diffusa di microplastiche nelle bevande è un fenomeno ormai accertato, ma il vero nodo riguarda le possibili conseguenze sulla salute. Lo studio dell’Anses non si è concentrato sugli effetti tossicologici delle particelle ingerite, per cui al momento non è possibile stabilire se i livelli riscontrati rappresentino un rischio concreto.

Tuttavia, il dato mette in evidenza quanto sia importante analizzare tutte le fonti di contaminazione, anche quelle apparentemente più sicure.

Gli autori hanno suggerito soluzioni pratiche per ridurre l’impatto dei tappi, come eliminare i frammenti con aria compressa e lavaggi specifici prima dell’uso. Una misura semplice che, se adottata su larga scala, potrebbe abbattere la presenza di microplastiche in contenitori di vetro senza modificare l’intero sistema produttivo.

Una nuova prospettiva sul consumo consapevole

L’indagine francese apre una riflessione sul rapporto tra materiali e contaminazione ambientale. Non è solo la plastica a rappresentare una fonte di inquinamento invisibile, ma anche il vetro, quando accompagnato da componenti che ne alterano le proprietà. Per i consumatori, ciò significa che la scelta tra vetro e plastica non può basarsi unicamente sulla percezione di “naturalità”, ma richiede un’attenzione ai dettagli tecnici e ai risultati della ricerca scientifica.

L’allarme sulle bottiglie di vetro più ricche di microplastiche rispetto alle bottiglie di plastica non deve generare allarmismi, ma invita a guardare oltre le apparenze e a riconoscere che il problema delle microplastiche nei contenitori per cibo e bevande è complesso e ancora in fase di studio.

Ogni passo verso la comprensione di queste dinamiche rappresenta un tassello fondamentale per un futuro più consapevole, dove sicurezza alimentare e tutela ambientale camminano di pari passo.