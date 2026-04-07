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Samsung, a metà prezzo il microonde grill per una cottura croccante

Ora a meno di 100€ il forno a microonde Samsung con grill e piatto doratore, Quick Defrost e 23L: l'elettrodomestico ideale per una cottura croccante.

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microonde Samsung MG23K3523CKE1

Se cerchi un microonde affidabile e semplice da usare, il Samsung MG23K3523CKE1 è una proposta da non perdere: oggi è in sconto del 53% su Amazon. Con la combinazione di grill e piatto doratore ottieni pietanze croccanti e ben dorate, mentre le impostazioni intuitive semplificano ogni operazione quotidiana.

La funzione Quick Defrost gestisce lo scongelamento in modo uniforme, riducendo i tempi in cucina. La capacità da 23 litri è ideale per l’uso familiare e il design nero si integra perfettamente in qualsiasi cucina, trasmettendo una sensazione di solidità e cura costruttiva. È una soluzione che valorizza la praticità senza rinunciare ai risultati: tra grigliare, gratinare e riscaldare, spicca per versatilità e facilità d’uso.

Samsung MG23K3523CKE1

Samsung MG23K3523CKE1

99,00 €209,00 € -110,00 € (53%)

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L’offerta sul microonde Samsung MG23K3523CKE1

Il microonde Samsung MG23K3523CKE1 è proposto a 99,00€ con un taglio del 53%. Un affare notevole nella categoria dei microonde con grill e piatto doratore, pensato per dare croccantezza senza passare al forno tradizionale. Considerando lo sconto applicato, il risparmio è di circa 112 euro, rendendo l’offerta particolarmente aggressiva per chi desidera passare a un modello completo e versatile.

La promozione è disponibile direttamente su Amazon: conviene approfittarne per portarsi a casa un microonde curato nel design e orientato ai risultati in cucina, soprattutto se cerchi praticità e prestazioni senza compromessi nella fascia dei 23 litri.

Microonde Samsung in promo: ecco le caratteristiche tecniche

Questo modello unisce microonde da 800 W e grill da 1100 W per una vera cottura croccante grazie al piatto doratore incluso. Con 23 litri di capacità, accoglie piatti standard ed è adatto all’uso quotidiano. La funzione Quick Defrost offre 6 programmi dedicati per scongelare rapidamente e in modo omogeneo, mentre i programmi automatici impostano in autonomia modalità, tempo e temperatura. Presente anche la funzione mantieni caldo per servire le pietanze alla temperatura ideale senza seccarle.

L’interno in smalto ceramico è antibatterico (99,9%), antigraffio e facile da pulire, con garanzia di 5 anni sul rivestimento: una caratteristica rara nella fascia e sinonimo di durata nel tempo. Il design è elegante in colore nero e le dimensioni sono LxAxP: 48,9 x 27,5 x 39,2 cm, facili da inserire in cucina.

In sintesi, un microonde che spicca per la combinazione tra praticità e resa finale: il grill con piatto doratore eleva la qualità dei risultati, mentre Quick Defrost e i programmi automatici rendono l’esperienza d’uso semplice e veloce.

Samsung MG23K3523CKE1

Samsung MG23K3523CKE1

99,00 €209,00 € -110,00 € (53%)

Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.

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