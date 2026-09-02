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Pollen Robotics

Microduck debutta con ordini superiori a 2,6 milioni di dollari nelle prime 24 ore e supera rapidamente quota 10.000 unità prenotate.

Il robot-anatra di Pollen Robotics cammina, pattina e impara nuovi movimenti tramite simulazione, con strumenti di sviluppo già disponibili online.

Il prezzo parte da 399 dollari negli Stati Uniti e 340 euro in Europa, mentre i tempi di consegna restano ancora incerti.

Un’anatra robotica ha raccolto ordini per oltre 2,6 milioni di dollari nelle prime 24 ore. Microduck, sviluppato da Pollen Robotics, controllata francese di Hugging Face, cammina su due zampe e afferra piccoli oggetti con il becco. Chi lo acquista può insegnargli nuovi movimenti, sperimentando con l’intelligenza artificiale anche senza avere un laboratorio a disposizione.

Il risultato del debutto è stato annunciato da Thomas Wolf, cofondatore di Hugging Face. Nei giorni successivi, secondo i dati dell’azienda, le unità ordinate hanno superato quota 10.000.

Microduck, come funziona il robot-anatra programmabile

Nelle dimostrazioni di Pollen, parte di Hugging Face, Microduck si abbassa fino a raccogliere un calzino con il becco. Con gli appositi piedi dotati di ruote può anche pattinare. L’attenzione al movimento distingue il progetto da Reachy Mini, il precedente robot da scrivania dell’azienda, pensato soprattutto per la conversazione. Microduck comunica attraverso suoni: alla prima accensione riceve una propria identità sonora, che conserva nel tempo.

Per cominciare non occorre saper programmare: il controller incluso permette di guidare il robot usando i comportamenti già appresi. È anche possibile fargli seguire un punto laser.

Chi vuole sviluppare nuove abilità parte da una simulazione. Un modello virtuale del robot viene addestrato attraverso l’apprendimento per rinforzo, un metodo basato su tentativi ed errori. Il comportamento ottenuto può quindi essere trasferito al robot reale per verificarne il funzionamento fuori dall’ambiente simulato.

Microduck è alto 25 centimetri e pesa meno di 800 grammi: le dimensioni contenute rendono più gestibili le cadute durante gli esperimenti. Il robot può inoltre rialzarsi da molte posizioni comuni, riducendo la necessità di rimetterlo in piedi dopo un tentativo fallito.

La batteria rimovibile offre circa un’ora di autonomia, variabile in base all’utilizzo: un limite da considerare per chi vuole dedicarsi a sessioni di sperimentazione più lunghe.

Gli strumenti di sviluppo sono già disponibili su GitHub, prima ancora delle consegne. L’obiettivo è permettere agli utenti di creare nuove abilità e condividerle insieme agli ambienti usati per l’addestramento. L’apertura riguarda il software: come chiarisce la documentazione ufficiale, i disegni meccanici ed elettronici restano chiusi.

Microduck: prezzo e tempi di consegna

Il prezzo di lancio è di 399 dollari, escluse le imposte e le spese di spedizione. Gli accessori per pattinare si acquistano separatamente.

L’interesse iniziale ha intanto allungato i tempi di attesa. Pollen puntava a consegnare i primi esemplari prima di Natale 2026, ma ha poi avvertito di non poter più garantire quella scadenza ai nuovi acquirenti. L’avviso pubblicato sullo store indicava un’attesa compresa tra quattro e sei mesi, con spedizioni secondo l’ordine di acquisto. Le cifre del lancio si riferiscono dunque ai preordini: i robot devono ancora arrivare nelle mani dei clienti.

Microduck, il robot-anatra in Italia

Microduck si può preordinare anche in Europa: lo store ufficiale indica un prezzo di 340 euro. Secondo le condizioni di vendita, i prezzi destinati ai consumatori dell’Unione europea includono l’IVA, mentre le spese di spedizione vengono calcolate al checkout.

Non è indicata una data di consegna specifica per l’Italia. La finestra comunicata al momento del preordine è una stima: non garantisce quindi che il robot arrivi entro il periodo indicato.