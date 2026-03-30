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I micro-drama AI invadono i social con video brevi e virali di animali parlanti che vivono storie intense e surreali. Nato in Cina, il fenomeno cresce grazie a strumenti accessibili, attirando anche brand e nuovi creator.

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Una nuova ondata di video virali sta conquistando i social: brevi storie generate con l’intelligenza artificiale, dove animali parlanti vivono drammi, tradimenti e vendette. Nati in Cina, questi micro-contenuti si sono diffusi anche altrove, mostrando quanto l’AI stia cambiando il modo di creare intrattenimento.

Il fenomeno nato sui social cinesi

I micro-drama AI sono clip verticali di pochi secondi che uniscono storytelling e intelligenza artificiale.

Il formato nasce in Cina, dove piattaforme come Douyin – versione locale di TikTok – spingono contenuti brevi e ad alto impatto emotivo. Qui s’inseriscono video con protagonisti animali generati artificialmente: gatti, cani e persino anatre alle prese con storie improbabili ma irresistibili.

Il segreto del successo sta nella formula. Narrazione rapida, colpi di scena continui e uno stile volutamente esagerato, che ricorda le vecchie produzioni cinematografiche di arti marziali. Il tutto condensato in meno di un minuto.

Perché piacciono così tanto

Il pubblico non guarda questi video per la coerenza narrativa, ma per il ritmo e l’effetto sorpresa. I micro-drama AI funzionano perché mescolano elementi familiari – animali domestici, emozioni semplici – con situazioni assurde.

Un cane tradito che cerca vendetta o un gatto che cambia outfit come in una sfilata diventano episodi di una soap opera digitale. Il linguaggio è universale: anche senza capire il contesto culturale o la lingua, le espressioni e la musica guidano lo spettatore.

Questo tipo di video di animali AI riesce a catturare l’attenzione in modo immediato, perfetto per un pubblico abituato allo scrolling continuo.

Come vengono creati

Dietro questi contenuti non ci sono grandi studi cinematografici. Spesso si tratta di singoli creator o piccoli team che utilizzano strumenti di intelligenza artificiale accessibili e poco costosi.

Secondo le testimonianze raccolte da media cinesi, bastano pochi euro al mese per accedere a software di generazione immagini e video. Il resto del lavoro è fatto di montaggio, post-produzione e adattamento di storie già esistenti.

Tutto ciò abbassa drasticamente la barriera d’ingresso. Anche chi non ha competenze tecniche avanzate può produrre contenuti e pubblicarli con frequenza elevata, arrivando a creare più video al giorno.

Numeri e viralità

Il trend social proveniente dalla Cina legato ai micro-drama AI ha già prodotto numeri significativi. Alcune serie con protagonisti animali hanno raggiunto centinaia di milioni di visualizzazioni in pochi mesi.

Anche i guadagni, pur non altissimi per singolo video, diventano interessanti grazie alla quantità. Un creator può monetizzare con visualizzazioni e collaborazioni, arrivando a costruire una piccola economia attorno a contenuti apparentemente semplici.

La viralità è alimentata da remake e variazioni: una stessa idea viene reinterpretata da decine di account, creando una catena infinita di versioni.

Brand e opportunità

Le aziende hanno iniziato a osservare il fenomeno con attenzione. Alcuni marchi hanno scelto di inserirsi direttamente nelle narrazioni, creando contenuti coerenti con lo stile dei creator invece di contrastarli.

Questa strategia si è rivelata efficace: parlare lo stesso linguaggio dei micro-drama AI permette ai brand di entrare nelle conversazioni online senza risultare invasivi.

In alcuni casi, l’interazione con tali video ha portato anche a un aumento delle vendite.

I limiti del modello

Non tutto è semplice. La facilità di produzione porta a una forte competizione. Sempre più creator replicano idee simili, rendendo difficile distinguersi.

C’è poi il tema del copyright. Le storie vengono spesso rielaborate da contenuti già esistenti, e la velocità di produzione rende complicato proteggere le idee originali.

Infine, resta aperta la questione del rapporto con i creativi tradizionali. Animatori e sceneggiatori si trovano a competere con contenuti realizzati in tempi molto più rapidi.

Un trend destinato a crescere

I micro-drama AI rappresentano un esempio concreto di come l’intelligenza artificiale stia democratizzando la produzione di contenuti. Non si tratta solo di tecnologia, ma di un nuovo linguaggio narrativo.

E mentre gatti vendicativi e cani traditi continuano a conquistare visualizzazioni, una cosa è certa: il formato in questione ha già trovato il suo pubblico. Ignorarlo, a questo punto, è impossibile.