Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Un prezioso meteorite è stato rubato: la scienza ha perso una grande chance di ricerca. Il tutto per 30 milioni di dollari

123RF

Il meteorite El Ali è stato per molti anni parte del paesaggio nel deserto somalo. Un blocco enorme di ferro, grande più di due metri ma pesante svariate tonnellate. Un vero e proprio punto di riferimento per le comunità locali, al punto che i bambini erano soliti giocarci intorno. I pastori vi affilavano i coltelli e così via.

È necessario però parlare di tutto questo al passato, dal momento che quella roccia ormai non è più lì. Nessuno immaginava provenisse da molto lontano, addirittura dallo spazio profondo. Quando la notizia si è diffusa, il meteorite è svanito nel nulla.

Il meteorite El Ali

Il meteorite El Ali non è soltanto il terzo più grande mai rinvenuto in Africa. Si tratta di fatto di una miniera di nuove informazioni in merito alla formazione dei piani. Sono stati condotti degli studi su alcuni suoi campioni. Il risultato? Rilevata la presenza di tre minerali sconosciuti sulla Terra: composti fosfatici nati in condizioni estreme, al confine tra il mantello e il nucleo di un proto-pianeta.

Gli esperti hanno saputo ricreare le condizioni di collisione tra due corpi celesti. In laboratorio è stata proposta una realtà concretizzatasi miliardi di anni fa. La pressione e il calore generati da tale impatto cosmico hanno fuso il ferro e altri elementi. Sono dunque “nate” delle strutture cristalline, che non esistono naturalmente sul nostro pianeta.

Dati molto importanti, riportano gli esperti, per comprendere meglio come si formano i nuclei dei pianeti rocciosi. Al tempo stesso, anche quali sono i processi fisico-chimici che rendono il tutto stabile nel tempo. Abbiamo di fatto perso la chance di annoverare una scoperta rivoluzionaria.

Il furto

Nel 2020 la tranquillità del deserto è stata spezzata. Un gruppo armato è giunto sul posto e ha portato via il meteorite. Un evento di cronaca locale divenuto di caratura internazionale. La roccia è sparita nei meandri del mercato nero, divenendo un caso molto rilevante e discusso nella comunità scientifica.

Dopo la rimozione nel deserto, il meteorite è stato trasportato fino a Mogadiscio. Da lì avrebbe preso la via dell’Asia. Stando alle indagini, i criminali avrebbero spostato il tutto in un magazzino cinese, in attesa di un acquirente, forse già apparso, disposto a pagare svariati milioni di dollari.

Ma quanto vale un meteorite? Questo, nello specifico, si aggirerebbe tra i 3 e i 30 milioni di dollari. Un range decisamente ampio, che tiene conto anche del rischio di possesso, a dimostrazione di quanto complessa sia la valutazione di oggetti del genere.

Di certo, però, il prezzo più caro lo ha di certo pagato la scienza. Il giornalista scientifico Dan Vergano, autore dell’inchiesta pubblicata su Scientific American, parla apertamente di una “zona grigia della ricerca”, in cui la fame di conoscenza rischia di alimentare un mercato parallelo di oggetti spaziali rubati o venduti a collezionisti privati”.