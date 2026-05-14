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Zuckerberg annuncia conversazioni AI “invisibili”: la nuova funzione punta a rassicurare chi teme che dati personali e chat sensibili vengano conservati o usati per addestrare i modelli

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Meta lancia Incognito Chat su WhatsApp, una modalità che fa sparire le conversazioni al termine della sessione.

La funzione usa Private Processing e un Trusted Execution Environment per impedire a Meta di leggere i messaggi.

L'iniziativa risponde alle paure degli utenti sulla privacy ed è anche una mossa strategica per trattenere gli utenti.

Quante volte hai chiesto a un chatbot qualcosa di imbarazzante, o hai condiviso un dettaglio privato su lavoro, salute o soldi, domandandoti subito dopo chi potesse leggere quella conversazione? Bene, Meta dice di avere una risposta, e la porta direttamente su WhatsApp.

Si chiama Incognito Chat: funziona come la navigazione in incognito del browser ma, appunto, è applicata alle chat con l’intelligenza artificiale. I messaggi spariscono alla fine della sessione e, secondo l’azienda, nemmeno Meta stessa può leggerli mentre vengono elaborati.

L’annuncio ufficiale

Mark Zuckerberg ha annunciato il lancio di Incognito Chat direttamente sul suo profilo Facebook, seguito dai comunicati ufficiali sul blog di Meta e su quello di WhatsApp. Non è un aggiornamento minore: secondo Zuckerberg, si tratta del primo prodotto AI su larga scala in cui le conversazioni non vengono registrate in alcun modo sui server dell’azienda.

Tecnicamente, la funzione si appoggia a una tecnologia chiamata Private Processing, già introdotta da WhatsApp nel 2025. I messaggi vengono elaborati all’interno di un Trusted Execution Environment (un ambiente di esecuzione isolato e protetto), che impedisce a Meta di accedere al contenuto della chat anche durante l’elaborazione.

Al termine della sessione, la conversazione sparisce anche dal dispositivo. Questo la distingue dalle modalità "temporanee" già offerte da altri chatbot, dove i messaggi possono scomparire dall’interfaccia ma restano nei log dei server per mesi.

Come mai questo passo?

Se da una parte (logicamente) Zuckerberg sottolinea quanto virtuoso sia questo gesto di "protezione" nei confronti dell’utente, la decisione della Meta è (ovviamente) molto più egoistica. Nasce, infatti, dalle preoccupazioni sempre più diffuse tra gli utenti riguardo a come i dati condivisi con i chatbot possano essere usati per addestrare i modelli, migliorare i sistemi di raccomandazione o costruire profili comportamentali dettagliati. Una pressione che il settore non può più ignorare.

«Stiamo iniziando a porci molte domande significative su come i sistemi di intelligenza artificiale impattino sulle nostre vite – ha dichiarato Will Cathcart, responsabile di WhatsApp – e non sempre è necessario dover condividere le informazioni anche con le aziende che gestiscono questi sistemi».

Di fatto, più tutela da parte di Meta significa anche più tutela… per Meta. Se gli utenti smettessero di fidarsi dei chatbot per le domande più sensibili, l’impatto per il colosso sarebbe tutt’altro che trascurabile: meno conversazioni significative vuol dire meno dati utili, modelli meno personalizzati e, in ultima analisi, un prodotto AI meno competitivo rispetto a OpenAI e Google.

Incognito Chat è, in questo senso, anche una mossa difensiva: tenere gli utenti dentro l’ecosistema WhatsApp garantendo loro uno spazio in cui possano fare le domande che altrimenti non farebbero.