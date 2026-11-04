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Meta sviluppa Max, un robot umanoide pensato per assistere nelle attività domestiche, combinando hardware realizzato con Fourier e competenze software e di intelligenza artificiale.

Alto circa un metro e mezzo, il prototipo riconosce voci e gesti, manipola piccoli oggetti e potrebbe evolversi con sensori e capacità di movimento migliorati.

Max resta un progetto di ricerca interna, senza un lancio commerciale imminente, ma segnala l’interesse crescente di Meta per la robotica domestica.

Meta testa Max, un prototipo di robot umanoide nato per la casa. Progettato con la cinese Fourier, integra intelligenza artificiale e sensori per supportare le piccole mansioni domestiche quotidiane.

Il primo passo di Meta nella robotica da casa

L’azienda guidata da Mark Zuckerberg continua a spingere sui confini dell’hardware e delle nuove tecnologie.

Dopo il successo riscosso dagli occhiali intelligenti e i continui investimenti nei modelli linguistici, la divisione di ricerca del colosso americano ha scelto di focalizzare le proprie energie su un settore finora poco esplorato in modo diretto: l’assistenza fisica tra le pareti domestiche.

Il risultato di questa strategia è Max, il primo prototipo di robot umanoide concepito espressamente per muoversi all’interno di un’abitazione privata, anziché tra le corsie di uno stabilimento industriale o nei magazzini della logistica.

Il progetto ha preso forma con una rapidità sorprendente per i ritmi del settore. L’intero sviluppo iniziale è stato completato nel giro di appena tre mesi, grazie a una stretta collaborazione con Fourier, azienda cinese leader nella produzione di componenti robotici avanzati.

Questa sinergia ha permesso di combinare l’esperienza hardware della società asiatica con il know-how di Meta nella gestione dei dati e nel software.

L’obiettivo dichiaratamente strategico non è realizzare un macchinario da catena di montaggio, ma porre le basi per un vero assistente casalingo in grado di affiancare le persone nelle attività quotidiane.

Anatomia e tecnologia del robot domestico Max

Sotto il profilo strutturale, la macchina presenta proporzioni adeguate e pensate per integrarsi nell’ambiente domestico senza risultare eccessivamente ingombrante o minacciosa.

Il prototipo è alto circa un metro e mezzo e registra un peso complessivo di quarantotto chilogrammi. Sul volto è stato collocato uno schermo digitale in grado di riprodurre espressioni facciali stilizzate per rendere l’interazione visiva più fluida ed empatica, affiancato da un sistema di altoparlanti integrati per la comunicazione verbale.

Particolarmente rilevante è la progettazione delle mani a cinque dita, modellate con l’obiettivo di garantire la presa di oggetti di piccole dimensioni, un compito storicamente complesso per la robotica tradizionale.

A coordinare questa complessa mole di operazioni è la piattaforma di calcolo NVIDIA Jetson Thor. Questo processore è stato integrato per eseguire gli algoritmi di intelligenza artificiale direttamente a bordo della macchina, eliminando la dipendenza costante da server remoti e riducendo i tempi di risposta.

Sul piano dell’interazione con gli ambienti e gli abitanti della casa, i requisiti di progettazione prevedono la capacità di individuare e riconoscere una voce umana fino a cinque metri di distanza, interpretare la gestualità a tre metri e mantenere il contatto visivo durante la conversazione.

Meta sta già lavorando a un’evoluzione del progetto, denominata informalmente Max 2. Questa seconda generazione prevede un busto riprogettato, mani ancora più precise, l’integrazione di un proiettore e un modulo di sensori aggiuntivi pensato per consentire alla macchina di salire e scendere le scale in sicurezza.

Un progetto di ricerca per il futuro della casa

Nonostante i dettagli tecnici emersi e il ritmo serrato di sviluppo, l’ingresso di questo dispositivo sul mercato libero non è previsto a breve termine.

Il robot domestico Max non rappresenta un prodotto commerciale prossimo al lancio e non vedremo questi automi riordinare il soggiorno nei prossimi mesi.

La stessa Meta ha precisato formalmente che i prototipi realizzati sono destinati all’ambito della ricerca interna e dello studio dell’interazione tra uomo e macchina.

Tuttavia, l’esperimento segna un cambiamento di rotta fondamentale nella visione dell’azienda. L’attenzione verso la robotica casalinga dimostra come l’automazione personale stia progressivamente superando il confine degli schermi degli smartphone o dei visori di realtà virtuale.

Il percorso verso assistenti fisici in grado di svolgere piccole mansioni domestiche è tracciato, fornendo una chiara indicazione di come potrebbe trasformarsi l’ecosistema digitale delle nostre abitazioni nei prossimi anni.