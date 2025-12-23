Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Meta Quest 3 è diventato un vero e proprio punto di riferimento del settore dei visori VR e per tanti utenti rappresenta una scelta molto più vantaggiosa rispetto ad Apple Vision Pro, il primo visore di Apple che ha registrato un vero e proprio flop di vendite. Un’analisi di Mashable mette a confronto i due prodotti per evidenziare i punti di forza di Meta Quest 3, molto più economico ma non per questo meno interessante di Apple Vision Pro.

Meta Quest 3 batte Apple Vision Pro?

Nonostante un comparto tecnico molto meno avanzato, il Meta Quest 3 riesce a tenere testa ad Apple Vision Pro e può contare su tanti punti di forza, a partire da una migliore distribuzione del peso che lo rende molto più comodo da indossare, soprattutto in caso di utilizzo prolungato.

Da non sottovalutare la possibilità di sfruttare un catalogo di giochi maggiore, con il supporto a Steam che fa la differenza, garantendo agli utenti un gran numero di opzioni in più rispetto a quanto disponibile con il visore di Apple.

C’è poi la comodità di un utilizzo wireless: il Meta Quest 3, infatti, non ha bisogno del battery pack abbinato che, invece, fa parte della dotazione di Vision Pro. Come fa notare anche Mashable, l‘autonomia reale dei due modelli è molto simile.

Un altro punto di forza del visore di Meta è rappresentato dalla presenza di app native di alcuni dei principali servizi di streaming, come YouTube e Netflix che, invece, sono disponibili solo tramite browser con il visore di Apple, da poco svelato con la nuova versione con chip M5 che, pur migliorando prestazioni ed efficienza, non è riuscita a eliminare tutti i difetti del modello.

La differenza di prezzo

Una sostanziale differenza tra Meta Quest 3 e Apple Vision Pro è rappresentata dal prezzo. Il visore di Meta, infatti, costa 499 dollari (in Italia il listino è di 549 euro) mentre il Vision Pro costa 3.499 dollari. Si tratta di un gap enorme che è difficile da giustificare considerando tutti i punti di forza che Quest 3 può contare nel confronto diretto con il modello di Apple. Per questo motivo, tanti utenti hanno preferito puntare sulla soluzione sviluppata da Meta.