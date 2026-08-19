Meta: al via il processo per danni ai minori, risarcimenti stimati per 1.400 miliardi di dollari
Meta affronta un maxi processo a Oakland avviato da 29 Stati americani. Al centro delle accuse: design compulsivo, violazione della privacy dei minori e risarcimenti per oltre mille miliardi.
- Meta affronta a Oakland un maxi processo promosso da 29 Stati americani per presunta violazione della privacy dei minori e design compulsivo.
- Le accuse sostengono che Facebook e Instagram siano stati progettati per creare dipendenza nei giovanissimi, con risarcimenti potenziali fino a 1.400 miliardi di dollari.
- La controversia potrebbe ridefinire la responsabilità delle piattaforme digitali, mentre in Europa il Digital Services Act impone già limiti severi sui minorenni.
Meta affronta un maxi processo a Oakland avviato da 29 Stati americani. Al centro delle accuse: design compulsivo, violazione della privacy dei minori e risarcimenti per oltre mille miliardi.
- L'accusa degli Stati americani contro il colosso di Menlo Park
- Risarcimento record
- Sotto accusa l'architettura dei social
- Le possibili ricadute sull'ecosistema digitale e la situazione in Europa
L’accusa degli Stati americani contro il colosso di Menlo Park
Il tribunale federale di Oakland, in California, si prepara ad ospitare una delle vertenze giudiziarie più imponenti e complesse della storia recente dell’industria tecnologica.
Ben 29 procuratori generali statunitensi, in rappresentanza di quasi due terzi dell’intera popolazione americana, hanno deciso di unire le forze per portare in aula il colosso guidato da Mark Zuckerberg.
La contestazione principale al centro dell’azione legale riguarda la presunta violazione sistematica della privacy dei bambini al di sotto dei 13 anni, attuata attraverso la raccolta e la gestione indebita di dati personali in aperta difformità con le normative federali vigenti.
A questo già solido quadro accusatorio si aggiunge la specifica contestazione formulata da un gruppo di Stati, tra cui figura la California insieme a Colorado, Kentucky e New Jersey, secondo cui l’azienda avrebbe deliberatamente progettato le proprie piattaforme per generare dipendenza social sui minori, fornendo al contempo rassicurazioni ingannevoli alle famiglie sulla reale sicurezza degli ambienti digitali.
Risarcimento record
Le argomentazioni presentate dalla pubblica accusa, in sostanza, sostengono in che le decisioni strategiche sullo sviluppo dei software siano state costantemente orientate all’aggancio compulsivo dei giovanissimi.
L’obiettivo primario di tali scelte di prodotto era ampliare il numero di utenti attivi nel tempo per sostenere e far crescere il modello di business aziendale, la cui capitalizzazione di mercato odierna si aggira attorno ai 1.500 miliardi di dollari.
L’estrema delicatezza del procedimento e la portata finanziaria del contenzioso rendono questo passaggio cruciale per il futuro della società di Menlo Park, la quale rischia di dover affrontare richieste di risarcimento che, secondo le prime stime emerse nel dibattimento, potrebbero raggiungere la quota ipotetica di 1.400 miliardi di dollari.
Sotto accusa l’architettura dei social
Il fulcro dell’intera controversia legale non riguarda unicamente la tipologia di contenuti pubblicati dagli utenti o la loro moderazione quotidiana, bensì le precise scelte di architettura e progettazione del software.
I procuratori generali chiedono infatti interventi radicali sulle meccaniche operative di Facebook e Instagram: l’eliminazione definitiva dello scorrimento infinito delle notizie, il blocco della riproduzione automatica dei file video, la cancellazione delle metriche pubbliche come i contatori delle reazioni e la cancellazione dei formati temporanei come le Storie.
Tali funzionalità sono considerate strumenti capaci di sollecitare direttamente specifici meccanismi neurobiologici legati alla dopamina, spingendo le persone più giovani a un consumo prolungato e a tratti incontrollabile dell’applicazione.
A supporto della linea accusatoria sono stati depositati diversi documenti provenienti da indagini interne condotte negli anni dalla stessa azienda.
Da tali indagini riservate emerge come l’esposizione costante al confronto sociale e la visibilità pubblica delle interazioni possano alimentare in molti adolescenti sentimenti di inadeguatezza, ansia, solitudine e insoddisfazione verso la propria immagine corporea.
Sebbene questi dati non costituiscano di per sé una prova scientifica diretta causa-effetto per lo sviluppo di patologie cliniche, essi testimoniano come i vertici aziendali fossero pienamente a conoscenza dei potenziali rischi collegati ad alcune funzionalità.
La difesa di Meta ha fermamente respinto ogni accusa, rivendicando la propria trasparenza e la collaborazione garantita tramite la consegna di oltre due milioni di pagine di documentazione, riponendo fiducia nell’operato della giudice federale Yvonne Gonzalez Rogers.
Le possibili ricadute sull’ecosistema digitale e la situazione in Europa
L’evoluzione della causa Meta sul tema minori segna un vero e proprio cambio di paradigma per l’intero settore: i tribunali stanno iniziando a valutare la progettazione di un servizio alla stregua di una responsabilità diretta di prodotto.
Un segnale tangibile di questa tendenza giunge da un recente provvedimento emesso nello stato del Nuovo Messico, dove una sentenza ha classificato l’attività delle piattaforme social come un vero e proprio pericolo per la salute pubblica, imponendo restrizioni d’uso per i minori e limiti significativi all’invio delle notifiche push.
Mentre negli Stati Uniti il confronto prosegue nelle aule giudiziarie, l’Unione Europea ha preferito tracciare un percorso regolatorio differente ma convergente negli obiettivi.
Attraverso strumenti normativi come il Digital Services Act, le autorità europee vietano già la profilazione dei minorenni a fini pubblicitari e impongono precisi vincoli sulla trasparenza degli algoritmi di raccomandazione.
L’esito delle vertenze americane non produrrà effetti giuridici diretti sul nostro territorio, ma l’eventuale imposizione di modifiche strutturali ai software di Instagram e Facebook modificherà inevitabilmente l’esperienza d’uso su scala globale.
L’evoluzione dei processi alle Big Tech stabilirà se i meccanismi mirati a trattenere l’attenzione degli utenti potranno rimanere semplici leve industriali o se diventeranno definitivamente elementi soggetti a precise responsabilità giudiziarie.