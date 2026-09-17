Meta One, il nuovo abbonamento unico di Meta: cosa offre e quanto costa
Un unico servizio per Instagram, Facebook, WhatsApp e Meta AI, con più intelligenza artificiale e strumenti creativi. La base resta gratuita
Meta unifica i suoi servizi a pagamento, proponendo un solo abbonamento. Si chiama Meta One ed è il nuovo servizio a più livelli che porta funzioni extra e maggior intelligenza artificiale su: Instagram, Facebook, WhatsApp e Meta AI.
Il tutto è stato presentato il 15 settembre e, nonostante vanti appena pochi giorni, conta già 15 milioni tra abbonati e utenti in prova. L’obiettivo è quello di offrire strumenti avanzati a utenti, creator e aziende. Ciò però non va a inficiare l’esperienza di base di tutti gli altri. Quella resta gratuita.
Cos’è Meta One
Meta One è un abbonamento pensato per chi vuole di più dalle app del gruppo di Mark Zuckerberg. Funziona su svariate piattaforme, come detto, e raccoglie oltre 50 funzioni già disponibili. L’obiettivo è quello di espandersi ad altri prodotti come l’app di editing Edits e gli occhiali intelligenti.
Il tutto è già disponibile a livello globale, al netto di alcune variazioni da Paese a Paese. Chi non è interessato può stare tranquillo, perché l’accesso a tutto il resto, in versione base, è gratuito.
Cosa offre gli utenti
Il cuore dell’abbonamento è l’intelligenza artificiale. Con Meta One si ottiene una capacità maggiore di generare immagini e video con l’IA, sfruttando modelli chiamati Muse, così come una serie di strumenti creativi per poter personalizzare la propria presenza online:
- font;
- temi;
- effetti personalizzati;
- effetti per la voce;
- altre opzioni d’espressione.
Per l’utente non mancano poi funzioni più “social”, come le notifiche delle storie e le anteprime dei messaggi diretti, pensate per chi usa le piattaforme in modo intensivo.
I piani e i prezzi
L’offerta è divisa in più livelli. Ecco i costi indicati da Meta:
- Instagram Plus a 3,99 dollari al mese;
- WhatsApp Plus a 2,99 dollari al mese;
- Facebook Plus a 3,99 dollari al mese;
- Core (bundle individuale) a 7,99 dollari al mese;
- Premium (per gli utenti IA più esigenti) a 19,99 dollari al mese;
- Essential (creator e aziende) da 14,99 dollari al mese;
- Advanced da 49,99 dollari al mese;
- Expert da 149 dollari al mese;
- Max da 499 dollari al mese.
Funzioni da creator e aziende
Sul fronte professionale Meta One dà il meglio. I piani per creator e aziende includono un profilo potenziato in grado di mettere in evidenza:
- sito web e sedi;
- programmazione delle storie fino a 30 giorni;
- possibilità di inserire link nei post e nei reel organici;
- accesso al meta Business Agent;
- assistente in grado di rispondere ai clienti 24 ore su 24.
Ci sono poi i badge verificati con protezione contro l’impersonificazione, analisi avanzate delle performance, l’accesso per i team e una capacità di utilizzo dell’IA più elevata. Un vero tesoretto d’attrezzi per il business digitale.