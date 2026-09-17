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Meta One, il nuovo abbonamento unico di Meta: cosa offre e quanto costa

Un unico servizio per Instagram, Facebook, WhatsApp e Meta AI, con più intelligenza artificiale e strumenti creativi. La base resta gratuita

3 min di lettura

Foto di Luca Incoronato

Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Funzioni Meta One Meta

Meta unifica i suoi servizi a pagamento, proponendo un solo abbonamento. Si chiama Meta One ed è il nuovo servizio a più livelli che porta funzioni extra e maggior intelligenza artificiale su: Instagram, Facebook, WhatsApp e Meta AI.

Il tutto è stato presentato il 15 settembre e, nonostante vanti appena pochi giorni, conta già 15 milioni tra abbonati e utenti in prova. L’obiettivo è quello di offrire strumenti avanzati a utenti, creator e aziende. Ciò però non va a inficiare l’esperienza di base di tutti gli altri. Quella resta gratuita.

Cos’è Meta One

Meta One è un abbonamento pensato per chi vuole di più dalle app del gruppo di Mark Zuckerberg. Funziona su svariate piattaforme, come detto, e raccoglie oltre 50 funzioni già disponibili. L’obiettivo è quello di espandersi ad altri prodotti come l’app di editing Edits e gli occhiali intelligenti.

Abbonamenti Meta OneMeta

Il tutto è già disponibile a livello globale, al netto di alcune variazioni da Paese a Paese. Chi non è interessato può stare tranquillo, perché l’accesso a tutto il resto, in versione base, è gratuito.

Cosa offre gli utenti

Il cuore dell’abbonamento è l’intelligenza artificiale. Con Meta One si ottiene una capacità maggiore di generare immagini e video con l’IA, sfruttando modelli chiamati Muse, così come una serie di strumenti creativi per poter personalizzare la propria presenza online:

  • font;
  • temi;
  • effetti personalizzati;
  • effetti per la voce;
  • altre opzioni d’espressione.

Per l’utente non mancano poi funzioni più “social”, come le notifiche delle storie e le anteprime dei messaggi diretti, pensate per chi usa le piattaforme in modo intensivo.

I piani e i prezzi

L’offerta è divisa in più livelli. Ecco i costi indicati da Meta:

  • Instagram Plus a 3,99 dollari al mese;
  • WhatsApp Plus a 2,99 dollari al mese;
  • Facebook Plus a 3,99 dollari al mese;
  • Core (bundle individuale) a 7,99 dollari al mese;
  • Premium (per gli utenti IA più esigenti) a 19,99 dollari al mese;
  • Essential (creator e aziende) da 14,99 dollari al mese;
  • Advanced da 49,99 dollari al mese;
  • Expert da 149 dollari al mese;
  • Max da 499 dollari al mese.

Funzioni da creator e aziende

Sul fronte professionale Meta One dà il meglio. I piani per creator e aziende includono un profilo potenziato in grado di mettere in evidenza:

  • sito web e sedi;
  • programmazione delle storie fino a 30 giorni;
  • possibilità di inserire link nei post e nei reel organici;
  • accesso al meta Business Agent;
  • assistente in grado di rispondere ai clienti 24 ore su 24.

Abbonamenti Meta OneMeta

Ci sono poi i badge verificati con protezione contro l’impersonificazione, analisi avanzate delle performance, l’accesso per i team e una capacità di utilizzo dell’IA più elevata. Un vero tesoretto d’attrezzi per il business digitale.

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