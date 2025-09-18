Meta svela nuovi occhiali smart in collaborazione con Ray-Ban e Oakley

Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Nuovi occhiali smart da Meta: debuttano i nuovi prodotti in collaborazione con Ray-Ban e Oakley: ecco tutte le novità in annunciate dall'azienda

Meta

In sintesi

Ray-Ban Meta (Gen 2): nuova generazione di occhiali smart con video in 3K HDR ultrawide fino a 60 fps, autonomia fino a 8 ore (+100% rispetto al modello precedente), ricarica rapida (50% in 20 minuti), traduzione live e offline con AI, tecnologia Conversation Focus e tre varianti disponibili (Wayfarer, Skyler e Headliner). Prezzo in Italia: 419 euro.

Oakley Meta Vanguard: pensati per gli sportivi, con fotocamera da 12 MP, registrazione video in 3K a 30 fps, certificazione IP67, speaker ad alta potenza, integrazione con Strava e Garmin Connect e LED per notifiche visive. Disponibili in Europa da ottobre 2025 a 549 euro (preordini già aperti).

In occasione dell’evento Meta Connect, terminato da poche ore, l’azienda ha svelato alcuni nuovi prodotti che confermano l’impegno nel settore degli occhiali smart, destinato a diventare sempre più rilevante per Meta e, più in generale, per il mercato tech. Debuttano i nuovi Ray-Ban Meta (Gen 2) e gli inediti Oakley Meta Vanguard, pensati principalmente per gli sportivi.

Ray-Ban Meta (Gen 2): tante novità rispetto al modello precedente

Rispetto al modello precedente, i nuovi Ray-Ban Meta (Gen 2) offrono diverse novità, con la possibilità di sfruttare la registrazione video in 3K con HDR ultrawide fino a 60 fps e, soprattutto, con un sostanziale miglioramento dell’autonomia.

Secondo l’azienda, infatti, con un utilizzo tipico si arriva a otto ore di autonomia, con un miglioramento pari a circa il 100% rispetto alla generazione precedente. Da segnalare anche il supporto alla ricarica rapida che permette di ripristinare il 50% dell’autonomia in appena 20 minuti.

Da segnalare anche l’integrazione di alcune funzionalità AI avanzate come la traduzione live con supporto a più lingue e anche con la possibilità di sfruttare la traduzione offline (dopo aver scaricato i pacchetto linguistici necessari).

C’è anche la tecnologia Conversation Focus che permette di sfruttare gli speaker integrati per isolare o amplificare la voce dell’interlocutore in caso di conversazioni in contesti particolarmente rumorosi.

I nuovi Ray-Ban Meta (Gen 2) sono disponibili in tre varianti (Wayfarer, Skyler e Headliner). Gli occhiali sono abbinati alla Meta Neural Band, un braccialetto EMG che traduce i segnali creati dai muscoli (come i movimenti impercettibili delle dita) in comandi per gli occhiali smart.

Il prezzo di lancio per il mercato italiano è di 419 euro.

Oakley Meta Vanguard: i nuovi occhiali smart per sportivi

Per gli sportivi, Meta ha svelato i nuovi Oakley Meta Vanguard, che riprendono il classico design avvolgente dei prodotti Vanguard, focalizzati sull’utilizzo durante l’allenamento. Gli occhiali hanno una fotocamera da 12 Megapixel e hanno la possibilità di sfruttare la registrazione in 3K a 30 fps.

C’è anche la certificazione IP67, essenziale per l’uso all’aperto durante l’attività fisica. Da segnalare anche la presenza di speaker particolarmente potenti, pensati per l’uso anche in condizioni rumorose durante una particolare attività sportiva.

Da segnalare anche l’integrazione con Strava e Garmin Connect oltre a un LED posizionato sopra la lente destra che può offrire avvisi luminosi all’utente. I nuovi Oakley Meta Vanguard saranno disponibili in Europa nel corso della seconda metà di ottobre con un prezzo di 549 euro. I preordini sono già partiti.