Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Poetra.RH / Shutterstock

In sintesi

Meta continua a investire con decisione nell’intelligenza artificiale, puntando su nuovi modelli per la generazione di immagini, video e testo, che hanno ormai sostituito il metaverso come pilastro della strategia di crescita.

Nonostante una ristrutturazione interna e nuovi progetti come “Mango” e “Avocado”, l’azienda è ancora in ritardo rispetto ai principali concorrenti e mira a presentare i nuovi modelli AI nel 2026.

Meta non intende rallentare i suoi investimenti nel settore dell’intelligenza artificiale che ormai ha ampiamente preso il posto del metaverso nella strategia di crescita dell’azienda. In arrivo, come confermato da un report del Wall Street Journal, ci sarebbero nuovi modelli di intelligenza artificiale, con un focus particolare sulla generazione di immagini, video e testo. Il debutto dovrebbe avvenire molto presto e l’obiettivo è sostenere in modo significativo la crescita nel settore AI per l’azienda. Andiamo a fare il punto su tutte le novità emerse in merito al futuro di Meta.

Le novità di Meta

Meta starebbe lavorando a un modello di immagini e video indicato con il nome in codice “Mango” e su un nuovo modello testuale internamente noto come “Avocado“. Si tratta di progetti destinati a ricoprire un ruolo chiave per il futuro dell’azienda nel settore dell’AI.

In questo momento, infatti, Meta è in ritardo rispetto a OpenAI e Google. Nel corso degli ultimi mesi, la divisione che si occupa di sviluppare funzioni AI è stata completamente ristrutturata con diversi nuovi dirigenti e con tante assunzioni.

Le difficoltà, però, non sono poche. Yann LeCun, responsabile scientifico dell’intelligenza artificiale, ha già confermato che abbandonerà Meta per fondare una sua startup. Al momento, inoltre, l’azienda non è ancora riuscita a sviluppare un servizio AI in grado di ritagliarsi uno spazio sul mercato.

L’integrazione di Meta AI in WhatsApp, argomento di grande attualità nei mesi scorsi, non sembra aver avuto un impatto significativo sul modo con cui gli utenti sfruttano l’applicazione. I margini di crescita, quindi, sono significativi.

Appuntamento al 2026

I nuovi modelli AI di Meta sono in sviluppo, ma dovrebbero essere vicini al debutto. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, l’azienda punta a presentarli al pubblico nel corso del 2026. Ulteriori aggiornamenti in merito, quindi, dovrebbero arrivare a breve. Per Meta, quello che inizierà tra pochi giorni potrebbe essere un anno decisivo. L’azienda ha bisogno di colmare il gap con le concorrenti e iniziare a offrire servizi legati all’intelligenza artificiale in grado di fare realmente la differenza. Staremo a vedere se l’obiettivo in questione potrà essere raggiunto o meno.