Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Manus

Gli agenti AI sono destinati a ricoprire un ruolo sempre più importante per lo sviluppo dei servizi di intelligenza artificiale, andando oltre le funzionalità tipiche dei chatbot AI.

Tra le protagoniste del settore c’è Manus, startup AI acquistata a fine 2025 da Meta, che continua a espandere la propria presenza nell’industria che sta lavorando allo sviluppo di nuovi servizi legati all’applicazione dell’intelligenza artificiale.

A distanza di poco meno di due mesi dall’acquisizione, Manus ha svelato il suo primo prodotto. Si tratta di Agents, un agente AI pensato per eseguire azioni all’interno delle app di messaggistica, con una configurazione semplice e alla portata di tutti e un’elevata flessibilità, per poter adattarsi a diversi contesti di utilizzo.

Per il momento, Manus Agents sarà utilizzabile con Telegram, una delle app più utilizzate per quanto riguarda il settore della messaggistica e già ricca di servizi e funzionalità. Per il futuro, però, è prevista un’estensione del supporto a un numero maggiore di applicazioni.

Cosa può fare Manus Agents

Come sottolineato anche da Manus, l’uso di Agents in Telegram è molto semplice e la sua configurazione è rapida a differenza di altre soluzioni, come il tanto chiacchierato OpenClaw che Meta vorrebbe bandire per via dei problemi di sicurezza (dopo che il suo sviluppatore è stato assunto da OpenAI, azienda ormai diretta concorrente di Meta).

La configurazione richiede il collegamento di Manus Agents all’account Telegram, con una procedura guidata che prevede la scansione del codice QR. In questo modo è possibile attivare facilmente l’agente AI all’interno di Telegram.

Le funzionalità a disposizione sono diverse, a partire dalla possibilità di effettuare ricerche, passando per l’elaborazione di dati di vario tipo e fino ad arrivare alla trascrizione di messaggi, alla modifica delle immagini e all’analisi di file e documenti. Manus è disponibile con diverse personalità, in modo che l’utente possa scegliere quella preferita.

Sono disponibili anche due diversi modelli, Manus 1.6 Lite e Manus 1.6 Max, con l’utente che può scegliere quello più adatto al contesto di utilizzo, tenendo conto di precisione e velocità di elaborazione.

Manus può accedere esclusivamente ai messaggi inviati nella chat privata e non può accedere alle altre conversazioni e a tutte le informazioni incluse. Il servizio è disponibile con un abbonamento, a partire da 20 dollari al mese.

In arrivo anche su WhatsApp

Manus punta a espandere la sua presenza a diversi altri servizi. Nel comunicato ufficiale si fa riferimento all’arrivo di novità nel corso dei prossimi 30 giorni. In particolare, l’azienda vuole introdurre il supporto a WhatsApp e ad altri servizi di messaggistica, come Slack, Discord e LINE. In aggiunta, è previsto l’arrivo di una funzione che consente di creare agenti specializzati da utilizzare in chat di gruppo e in varie app per desktop, in modo da sfruttare al massimo l’AI per migliorare la produttività.