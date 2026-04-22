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Il fatto che Meta stia spingendo da mesi sull’AI non è un mistero. Il colosso guidato da Mark Zuckerberg ha progressivamente riorganizzato le proprie priorità, concentrando investimenti, risorse e sviluppo proprio sull’intelligenza artificiale, con l’obiettivo di accelerare su modelli sempre più avanzati e competitivi.

Le ultime notizie sono però sempre più preoccupanti, perché riguardano le scelte sul lavoro interno all’azienda, che stanno ridefinendo ruoli, funzioni e prospettive per migliaia di dipendenti: da una parte è previsto il taglio di migliaia di persone, dall’altra emergono sistemi di tracciamento delle attività al computer destinati ad alimentare proprio i modelli AI.

Cosa sta succedendo dentro Meta?

Dunque, come accennavamo, sembra che Meta si stia muovendo seguendo due direzioni apparentemente distinte ma in realtà complementari. La prima riguarda proprio i posti di lavoro interni all’azienda: secondo quanto riportato da Reuters, l’azienda prevede un’ondata di circa 8 mila licenziamenti a partire dalla fine di maggio.

Il piano rientra in una fase di riorganizzazione più ampia già avviata negli ultimi mesi, che ha l’obiettivo di riallocare risorse e ridurre i costi operativi, mentre cresce l’impegno economico legato allo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Le uscite, quindi, non vengono presentate come un episodio isolato, ma come parte di un percorso già in atto.

A questo si affianca un secondo elemento, emerso sempre da Reuters: l’introduzione di sistemi interni in grado di registrare le attività dei dipendenti al computer. Nello specifico si parla di tracciamento dei movimenti del mouse, delle digitazioni e di altre interazioni con i software aziendali.

Tutti dati che verrebbero raccolti per contribuire all’addestramento dei modelli di AI. E, com’è chiaro, la raccolta avverrebbe all’interno degli strumenti di lavoro utilizzati quotidianamente, trasformando di fatto le attività operative in materiale utile per lo sviluppo tecnologico.

Cosa significano le mosse del colosso?

Per quanto si possa cercare di non essere allarmisti, il comune denominatore delle due azioni è piuttosto chiaro. Se da una parte abbiamo la riduzione del personale e dall’altra la valorizzazione dei dati prodotti da chi continua a lavorare, il punto di contatto sta nel modo in cui il lavoro umano viene inserito dentro il processo di sviluppo dell’intelligenza artificiale.

Sostanzialmente, sembra che l’azienda di Mark Zuckerberg “releghi” i dipendenti ancora assunti e in attività al compito di alimentazione di sistemi che, apprendendo i loro comportamenti, un giorno li sostituiranno. Il tracciamento di mouse, tastiera e interazioni digitali rende questa dinamica ancora più evidente, perché ogni azione quotidiana diventa un’informazione utile al replacement.

Tutta l’esperienza operativa delle persone si trasforma in materiale di addestramento, inserendo il lavoro umano dentro un ciclo che non si limita a supportare l’AI, ma contribuisce direttamente alla sua evoluzione e alla progressiva automazione di processi oggi ancora gestiti dalle persone.

I prossimi passi e il loro impatto

Chiaramente, finché non ci saranno dichiarazioni dirette di Meta, l’unione dei puntini resta solo una supposizione. Eppure, la linea sembra chiara: mentre Mark Zuckerberg manda in riunione il suo clone AI, i dipendenti non avranno questa possibilità e verranno più probabilmente mandati a casa.

Questo passaggio, infatti, appare perlomeno coerente con quanto già emerso: meno persone coinvolte nei processi operativi e un utilizzo crescente di sistemi in grado di replicare attività, decisioni e interazioni. Idea catastrofica? Pensiero estremo? Lo scopriremo solo vivendo. Il punto, però, resta aperto: quanto velocemente questo modello potrà estendersi e quanto profondamente potrà cambiare il rapporto tra lavoro umano e sviluppo dell’intelligenza artificiale.