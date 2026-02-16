Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Meta è sempre alla ricerca di nuove soluzioni per arricchire le sue piattaforme social. Dopo gli scarsi successi ottenuti dal metaverso, infatti, l’azienda sta valutando nuove opzioni per l’espansione della sua attività nel settore dei social.

Uno dei progetti in via di sviluppo si chiama Meta Instants e rappresenta, per certi versi, un’evoluzione di Instagram Shots, una funzione che era stata testata in passato come risposta a social alternativi come BeReal e Snapchat.

Il progetto è tornato di attualità grazie alle informazioni divulgate da Alessandro Paluzzi, programmatore e insider che spesso in passato ha anticipato l’arrivo di novità legate a vari servizi web.

Lo sviluppo di Instants è stato poi confermato direttamente da Meta, come riporta un articolo dei giorni scorsi di Business Insider. Si tratta, quindi, di un progetto reale che, in futuro, potrebbe trasformarsi in una nuova “piattaforma” social per l’azienda. Andiamo a scoprirne tutti i dettagli.

Di cosa si tratta?

Meta Instants, stando alle poche informazioni disponibili, diventerà un servizio con cui gli utenti potranno scambiarsi foto e video in modo rapido e “autentico”. I contenuti scambiati, infatti, non potranno essere modificati e non si potranno applicare dei filtri. In aggiunta, tali contenuti potranno essere visualizzati una volta sola da chi li riceve.

Dopo la visualizzazione, il file sarà cancellato e non potrà essere recuperato. Meta Instants potrebbe diventare, quindi, un servizio dedicato alla condivisione di contenuti temporanei, in modo rapido e immediato, con un approccio “no edit” e “no filter” pensato per esaltare l’autenticità.

I dati disponibili, per il momento, sono pochi. L’idea dell’azienda dovrebbe essere quella di presentare Meta Instants (il cui nome definitivo potrebbe essere differente) come un’app separata, anche se direttamente collegata a Instagram, con un sistema simile a quanto fatto con Threads.

Come usare Instants?

L’utilizzo di Meta Instants sarà semplice. L’applicazione, infatti, permetterà di condividere contenuti in modo rapido e con la certezza che tali contenuti si autodistruggeranno. Di conseguenza, il servizio andrà utilizzato per scambi di questo tipo, che non richiedono una “memoria”. Di fatto, Instants potrà essere utilizzato come un sistema alternativo alla chat di Instagram, pensata per conservare, senza bisogno di backup, le conversazioni.

Quando arriva Instants?

Al momento, come sottolineato anche da Meta, non c’è alcuna garanzia in merito al rilascio del nuovo servizio, sotto forma di app o di estensione di Instagram. L’azienda, infatti, sta testando internamente la nuova funzione e valuterà il da farsi in futuro. Progetti di questo tipo spesso vengono sospesi, cancellati o anche modificati fino a diventare qualcosa di completamente diverso. Lo sviluppo di questa nuova funzione andrà, quindi, valutato con attenzione nel corso delle prossime settimane per capire se ci saranno o meno delle novità in tal senso. Continuate a seguirci per saperne di più.