Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

Meta annuncia il debutto di Horizon TV: per i visori Quest il futuro è sempre più legato alla fruizione di contenuti video come film e serie TV

Meta

In sintesi

Meta Horizon TV: nuovo hub dedicato ai visori Quest che riunisce i principali servizi di streaming (tra cui Prime Video, Disney Plus, Twitch, DAZN e Peacock) in un’unica piattaforma, con l’obiettivo di offrire un’esperienza immersiva e semplificata nella fruizione di film, serie TV e dirette.

Funzionalità e prospettive: supporto già attivo a Dolby Atmos e in arrivo a Dolby Vision per migliorare qualità audio e video; il progetto segna l’evoluzione dei visori Quest oltre il gaming, trasformandoli in dispositivi sempre più orientati all’intrattenimento multimediale.

Meta non ha presentato solo nuovi occhiali smart in occasione di Meta Connect. L’azienda, infatti, ha annunciato l’arrivo di Horizon TV. Si tratta di un nuovo hub che punta a riunire tutti i servizi di streaming per un’esperienza di visione ancora più immersiva per chi utilizza un visore Quest. Ecco tutti i dettagli in merito.

Come funziona Horizon TV

Con Horizon TV, chi ha un visore Quest potrà accedere a un hub unico per la fruizione di tutti i contenuti video, con film, serie TV e anche con programmi in diretta. Meta, infatti, può contare su numerosi partner per la realizzazione di questo nuovo progetto che va ad arricchire, in misura significativa, l’ecosistema a disposizione dei visori Quest.

Tra i partner dell’azienda troviamo Prime Video, Peacock, Disney Plus e anche Twitch oltre a DAZN. All’appello mancano alcuni “big” ma si tratta, in ogni caso, di un primo passo importante per il potenziamento dell’ecosistema.

Ci sono ancora alcuni dettagli da chiarire, come la possibilità di accedere a un catalogo “multi-servizio” in modo da poter passare facilmente da un contenuto a un altro, senza dover entrare e uscire dalle varie applicazioni.

Da segnalare anche la presenza del supporto a Dolby Atmos, per un audio di qualità. In aggiunta, nel corso dei prossimi mesi, è prevista l’aggiunta del supporto a Dolby Vision, per garantire un ulteriore miglioramento della qualità delle immagini, garantendo ai visori Meta Quest un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti.

L’intrattenimento diventa centrale

Il futuro dei visori della gamma Quest è legato, sempre di più, alla fruizione di contenuti di intrattenimento, come film e serie TV. I visori non sono solo prodotti pensati per il gaming ma anche (e soprattutto) sono destinati a diventare dei dispositivi pensati per guardare contenuti, un po’ come avviene sulle Smart TV.

Il progetto Horizon TV è solo un primo passo di un programma molto ambizioso con cui Meta vuole rendere sempre più accessibili e completi i suoi visori.Ulteriori dettagli in merito a Horizon TV e a tutti i prodotti e servizi legati alla gamma Quest arriveranno nel corso delle prossime settimane. Dopo Meta Connect, l’azienda non ha intenzione di fermarsi.