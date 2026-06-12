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Meta down, Facebook e Instagram in tilt in tutto il mondo: cosa non funziona e perché

Dal pomeriggio del 12 giugno Facebook è in down per milioni di utenti: feed e storie non si caricano, segnalazioni da tutta Italia e dal mondo

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Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

Meta down, Facebook in tilt in tutto il mondo: cosa non funziona e perché iStock

Meta ha subito un profondo down nel pomeriggio del 12 giugno 2026, con milioni di utenti di Facebook e Instagram, principalmente, alle prese con un’interruzione quasi totale dei servizi. Nulla da fare sia da mobile che da browser, con i primi problemi emersi intorno alle 15:50.

Le segnalazioni online hanno iniziato a moltiplicarsi rapidamente, vedendo protagonisti utenti da tutte le Regioni d’Italia (e non solo). Ecco cosa sta succedendo.

Meta down: cosa non funziona

Come capire se il problema riguarda anche voi oppure si tratta di disagi d’altra natura, magari connessi alla vostra rete WiFi. Ecco i “sintomi” da ricordare:

  • da desktop il sito di Facebook si blocca su una schermata di caricamento infinito, senza arrivare mai a mostrare il feed o i contenuti;
  • da mobile l’applicazione di Facebook si apre regolarmente, ma non carica i nuovi contenuti, restando di fatto “congelata”;
  • provare ad aprire le “stories” porta all’apparizione di un messaggio d’errore generico (“si è verificato un errore. Non è stato possibile caricare le storie. Riprova”).

In pratica Facebook funziona a metà. L’app si avvia ma è incapace di aggiornarsi e mostrare qualsiasi novità. Un classico segnale di una problematica lato server e non di un singolo dispositivo.

Cos’è successo? Le cause

Numerose le segnalazioni evidenziate da Downdetector, il portale che monitora in tempo reale i disservizi delle piattaforme online. C’è stata un’impennata improvvisa e quando ciò capita è sintomo di un malfunzionamento globale.

Meta non ha ancora rilasciato una comunicazione ufficiale in merito al disservizio. Come spesso accade in questi casi, le spiegazioni possibili sono diverse:

  • problema ai server o ai data center;
  • aggiornamento software andato male;
  • errore di configurazione della rete;
  • attacco informatico (prospettiva più rara).

Si consiglia, dunque, di non “smanettare” con il proprio smartphone. Non è lì che risiede il problema. Occorre soltanto aspettare che Meta risolva. Ritrovarvi a navigare tra le impostazioni potrebbe soltanto creare disagi gravi, per i quali richiedere l’assistenza di esperti o di poveri giovani parenti di passaggio.

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