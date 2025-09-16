Meta Connect 2025, dagli smart glasses alla realtà mista: come vederlo

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Grande attesa il 17 e 18 settembre al Meta Connect 2025 per la presentazione di nuovi smart glasses Ray-Ban e Oakley, aggiornamenti per Horizon OS e novità su realtà mista e intelligenza artificiale

In sintesi

Meta Connect 2025 sarà l’occasione per presentare nuovi smart glasses Ray-Ban e Oakley, insieme ad aggiornamenti su realtà mista e intelligenza artificiale.

L’evento punterà a rafforzare l’ecosistema di Meta tra social, dispositivi indossabili e visori, con novità attese anche per Horizon OS.

Meta si prepara a Connect 2025, il suo evento annuale dedicato alle novità tecnologiche. L’appuntamento si terrà il 17 e 18 settembre 2025 e sarà trasmesso in diretta streaming per sviluppatori e grande pubblico sui canali ufficiali di Meta. Un’occasione per scoprire le strategie dell’azienda guidata da Mark Zuckerberg e capire come cambieranno smart glasses, realtà mista e intelligenza artificiale nei prossimi mesi.

Gli utenti potranno quindi assistere all’evento comodamente online, seguendo la presentazione in tempo reale e accedendo ai video anche on-demand nelle ore successive. Connect è ormai diventato il palcoscenico in cui Meta mostra i suoi prodotti innovativi. Non solo hardware, ma anche aggiornamenti di piattaforma e servizi digitali che puntano a creare un ecosistema di app e dispositivi sempre più integrato.

Come seguire l’evento Meta Connect 2025 in streaming

Per assistere a Meta Connect 2025 basterà collegarsi ai canali ufficiali dell’azienda. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sul sito ufficiale di Meta Connect previa registrazione. L’evento inizierà il 17 settembre e si concluderà il giorno successivo, dando occasione agli utenti, come nelle edizioni precedenti, di rivedere gli interventi anche in differita.

Si tratta di un evento gratuito e aperto a tutti, pensato sia per gli sviluppatori sia per il grande pubblico interessato a realtà mista, intelligenza artificiale e dispositivi indossabili.

Cosa aspettarsi da Meta Connect 2025: dagli smart glasses alla realtà mista

Uno dei momenti più attesi riguarda i nuovi smart glasses Ray-Ban Meta, che dovrebbero arrivare con funzioni avanzate di registrazione video, assistenza AI e design migliorato. Non si esclude l’ingresso di Oakley, con una linea di occhiali intelligenti dal taglio sportivo.

Accanto agli occhiali intelligenti, grande attenzione andrà anche al mondo della realtà mista. Meta dovrebbe annunciare aggiornamenti importanti per Horizon OS, il sistema operativo che alimenta i suoi visori, con novità per gaming, collaborazione professionale e intrattenimento. L’obiettivo è rendere l’esperienza più fluida e vicina a un utilizzo quotidiano, superando i limiti dei precedenti modelli Quest.

Intelligenza artificiale protagonista del Meta Connect 2025

Non mancheranno novità legate all’AI, che Meta sta integrando in modo sempre più profondo nei suoi prodotti e nelle sue piattaforme social. L’azienda potrebbe presentare nuove funzioni per Facebook, Instagram e WhatsApp, sfruttando chatbot avanzati, suggerimenti intelligenti e strumenti di creazione basati sull’AI generativa.

Zuckerberg potrebbe inoltre annunciare un’integrazione più stretta tra AI e dispositivi indossabili, trasformando gli smart glasses in assistenti personali sempre pronti all’uso. Un passo che rafforzerebbe la visione di Meta, che punta a costruire un ecosistema digitale in cui realtà mista, intelligenza artificiale e social network convivono in modo armonico.

