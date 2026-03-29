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Una sentenza destinata a lasciare il segno nel rapporto tra piattaforme digitali e responsabilità legale. Meta è stata condannata da una giuria del New Mexico a pagare 375 milioni di dollari per aver ingannato gli utenti sulla sicurezza dei suoi servizi e per non aver impedito gravi abusi, inclusi casi di sfruttamento minorile. Una decisione che apre scenari nuovi per il futuro dei social e per la tutela dei più giovani online.

La condanna

La decisione arriva al termine di un processo durato quasi sette settimane e rappresenta un precedente significativo. Per la prima volta, una giuria ha stabilito che Meta è responsabile per danni causati attraverso le sue piattaforme.

La sanzione, pari a 375 milioni di dollari, corrisponde al massimo previsto dalla legge del New Mexico: 5.000 dollari per ogni violazione delle norme a tutela dei consumatori.

Al centro del caso c’è l’accusa di aver presentato Facebook e Instagram come ambienti sicuri, pur essendo a conoscenza di rischi concreti per gli utenti, soprattutto i minori.

Secondo il procuratore generale Raúl Torrez, si tratta di una «vittoria storica» per famiglie e bambini, penalizzati da scelte aziendali orientate più al profitto che alla sicurezza.

Meta e lo sfruttamento minorile: cosa è emerso

Durante il processo sono emersi elementi particolarmente delicati. Documenti interni e testimonianze hanno indicato che l’azienda era stata più volte avvertita, sia da dipendenti sia da esperti esterni, sui pericoli presenti sulle piattaforme.

Tra le prove discusse in aula, anche casi concreti: nel 2024 tre uomini sono stati arrestati dopo aver adescato minori tramite i servizi di Meta, nel contesto di un’operazione sotto copertura delle autorità.

Un punto critico riguarda Facebook Messenger. La scelta di introdurre la crittografia end-to-end nel 2023, secondo l’accusa, avrebbe reso più difficile raccogliere prove utili per indagare su reati legati allo sfruttamento minorile.

A pesare è anche il sistema di moderazione: l’uso massiccio dell’intelligenza artificiale avrebbe prodotto segnalazioni poco utili alle forze dell’ordine, rallentando o impedendo indagini su contenuti illegali, inclusi materiali di abuso sui minori.

La difesa dell’azienda

Meta ha già annunciato ricorso contro la sentenza. L’azienda contesta le conclusioni della giuria e sostiene di aver investito miliardi di dollari in strumenti per migliorare la sicurezza.

In aula, i vertici aziendali hanno ribadito una posizione già nota: su piattaforme con miliardi di utenti, alcuni rischi sarebbero inevitabili. Una linea difensiva che non ha convinto la giuria, soprattutto alla luce delle prove secondo cui l’azienda sarebbe stata consapevole dei problemi.

Inoltre, Meta ha criticato l’impostazione dell’accusa, definendo alcune argomentazioni “sensazionalistiche” e basate su una selezione parziale dei documenti.

Sicurezza social e minori: cosa potrebbe cambiare

Il procedimento non è ancora concluso. A partire da maggio, si aprirà una nuova fase in cui le autorità chiederanno ulteriori sanzioni e modifiche strutturali alle piattaforme.

Tra le misure proposte figurano sistemi più efficaci di verifica dell’età, la rimozione più rapida degli utenti pericolosi e nuove tutele per limitare i rischi legati alle comunicazioni private.

Il tema della sicurezza social per i minori è destinato a restare al centro del dibattito. La sentenza potrebbe infatti incoraggiare altre cause simili e spingere verso regolamentazioni più severe, soprattutto negli Stati Uniti.

Non è un caso isolato. Meta è coinvolta anche in un’altra causa a Los Angeles, insieme ad altre grandi piattaforme, accusate da famiglie e scuole di aver progettato servizi capaci di creare dipendenza nei più giovani e contribuire a problemi come depressione e autolesionismo.

Il futuro dei social network

Il caso del New Mexico segna un passaggio importante: l’idea che le piattaforme non siano responsabili di ciò che accade al loro interno inizia a vacillare.

Per chi utilizza quotidianamente i social network, e soprattutto per chi ha figli, questa vicenda offre un’indicazione chiara. La sicurezza online non è solo una questione tecnica, ma una responsabilità condivisa tra aziende, istituzioni e utenti.

E proprio su questo equilibrio si giocherà il futuro delle piattaforme digitali.