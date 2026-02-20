Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Se siete tra coloro che amano tenere aperta una scheda del browser dedicata esclusivamente alle chat, senza le distrazioni dei post, dei compleanni o dei video di gattini, abbiamo brutte notizie per voi. Mark Zuckerberg ha deciso di dare un taglio netto al passato: a partire da aprile 2026, il sito messenger.com smetterà ufficialmente di funzionare. Non si tratta di un errore tecnico o di una manutenzione temporanea, ma di una scelta strategica definitiva che segna la fine di un’epoca durata oltre dieci anni.

Cosa cambierà concretamente per gli utenti?

Il cambiamento è drastico ma semplice da spiegare. Se proverete a collegarvi al sito web di Messenger dal vostro PC o Mac, verrete automaticamente reindirizzati su facebook.com/messages. In poche parole, la chat smette di essere un’entità autonoma e torna a essere una “costola” del social network principale.

Questa mossa segue a ruota un’altra decisione simile presa pochi mesi fa, quando Meta ha rimosso le applicazioni ufficiali di Messenger dedicate ai sistemi Windows e macOS. Il messaggio dell’azienda è chiaro: se vuoi scambiare messaggi da un computer, devi farlo passando per la porta principale di Facebook. Non ci sono più scorciatoie o ambienti separati.

Dieci anni di separazione e il “ritorno a casa”

Per capire quanto sia bizzarra questa situazione, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Nel 2014, Facebook aveva fatto di tutto per separare i due servizi. Chi di voi ricorda il fastidio di allora? Per mandare un messaggio dallo smartphone, fummo costretti a scaricare un’app a parte, perché Facebook aveva rimosso la funzione di chat dalla sua applicazione principale. Fu una separazione rumorosa, giustificata allora dalla necessità di rendere Messenger più veloce e indipendente.

Oggi, nel 2026, assistiamo alla retromarcia perfetta. Dopo aver passato un decennio a convincerci che Messenger e Facebook fossero due cose diverse, Meta ha deciso che devono tornare a vivere sotto lo stesso tetto. Il problema è che, in questi dieci anni, milioni di persone si erano abituate a quella tranquillità e ora non sono affatto entusiaste di tornare indietro.

Il dilemma di chi non ha (o non vuole) Facebook

La categoria più colpita da questa decisione è quella degli utenti “solo Messenger”. Per anni, infatti, Meta ha permesso di creare un account Messenger senza dover necessariamente avere un profilo Facebook attivo. Era la soluzione ideale per chi voleva restare in contatto con amici e parenti senza però far parte del mondo dei post e delle bacheche.

Per queste persone, la chiusura di messenger.com è un vero colpo basso. Da aprile (non si sa ancora il giorno preciso), questi utenti non avranno più un modo ufficiale per leggere i messaggi dal computer. L’unica opzione che resterà loro sarà l’applicazione sullo smartphone. Chi sperava di continuare a usare la tastiera del PC per scrivere messaggi lunghi senza riattivare il proprio account Facebook si troverà, purtroppo, in un vicolo cieco.

Backup e sicurezza: cosa succede alle vecchie chat?

Nonostante il caos organizzativo, Meta ha assicurato che la sicurezza dei dati non verrà compromessa. Se avevate attivato il backup delle conversazioni protetto da un codice PIN, potrete ripristinare tutti i vostri messaggi su qualsiasi piattaforma, che sia la nuova sezione messaggi di Facebook o l’app mobile.

Se non ricordate il vostro PIN, non disperate: è possibile resettarlo attraverso le impostazioni di sicurezza dell’app sul telefono. I vostri ricordi digitali sono al sicuro, ma per consultarli comodamente da grande schermo dovrete accettare di rivedere la vostra bacheca di Facebook.

Perché Meta sta facendo tutto questo?

La ragione è molto meno romantica di quanto sembri ed è legata al portafoglio. Mantenere piattaforme diverse (sito web separato, app desktop, app mobile) costa molto in termini di personale, server e manutenzione del codice. Per Meta, semplificare significa risparmiare. Accorpando tutto dentro Facebook, l’azienda riduce i costi e, soprattutto, riporta traffico sul social network principale, che negli ultimi anni ha sofferto la concorrenza di piattaforme più giovani.

Le proteste sui social si stanno facendo sentire, ma la strada sembra ormai tracciata. La comodità di una chat pulita ed essenziale sta per essere sacrificata sull’altare della semplificazione aziendale.