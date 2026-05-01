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Meta continua a investire miliardi in Reality Labs nonostante perdite operative consistenti e risultati finanziari contrastanti.

L'azienda ha spostato l'attenzione dal Metaverso tradizionale verso spatial computing, intelligenza ambientale e dispositivi AI indossabili.

Il business pubblicitario resta la principale fonte di ricavo mentre investimenti massicci si concentrano su AI, data center e hardware.

Negli ultimi mesi, il dibattito attorno al Metaverso sembra essersi raffreddato, soprattutto dopo l’esplosione dell’intelligenza artificiale generativa. Eppure, i numeri pubblicati da Meta mostrano che l’azienda continua a investire miliardi nella divisione Reality Labs, responsabile di visori VR e software immersivi. La differenza è che oggi la strategia appare diversa rispetto al 2021, quando il termine “metaverso” era diventato il centro della comunicazione di Mark Zuckerberg.

Secondo i risultati finanziari del primo trimestre 2026, Reality Labs ha registrato una perdita operativa di circa 4 miliardi di dollari. Un dato ormai ricorrente: dal 2021 la divisione ha accumulato perdite superiori agli 83 miliardi di dollari. Nonostante questo, Meta continua a finanziare il settore, aumentando parallelamente anche la spesa destinata all’intelligenza artificiale.

Il Metaverso non è sparito, ma sta cambiando forma

Nel 2021, Meta aveva presentato il Metaverso come il futuro di internet. L’obiettivo era costruire ambienti virtuali persistenti in cui lavorare, giocare, studiare e socializzare attraverso avatar digitali. In quella fase, l’azienda aveva puntato soprattutto su piattaforme come Horizon Worlds e sui visori della linea Meta Quest.

Negli anni successivi, però, il mercato VR non ha raggiunto la diffusione sperata. Anche prodotti apprezzati come Quest 2 e Quest 3 non sono riusciti a trasformare la realtà virtuale in un fenomeno di massa. Horizon Worlds ha evidenziato limiti nella capacità di trattenere utenti attivi, mentre l’intero settore AR e VR è rimasto confinato a una nicchia.

Per questo motivo Meta sembra aver modificato progressivamente il proprio approccio. Oggi il focus appare meno concentrato sui mondi virtuali chiusi e più orientato verso quello che l’azienda definisce “spatial computing” e “intelligenza ambientale”. In questo scenario, dispositivi indossabili e assistenti AI potrebbero diventare più centrali rispetto agli spazi virtuali tradizionali.

Gli occhiali smart e l’AI sono al centro della nuova strategia Meta

I risultati trimestrali mostrano chiaramente che il business principale di Meta resta quello pubblicitario. La Family of Apps, che comprende Facebook, Instagram, WhatsApp e Messenger, ha generato oltre 55 miliardi di dollari nel trimestre. Reality Labs, invece, ha prodotto appena 402 milioni di dollari di ricavi.

Nonostante ciò, Meta continua a finanziare hardware e ricerca. Tra i prodotti più importanti restano i visori Quest e i Ray-Ban Meta Smart Glasses. Negli ultimi mesi, l’azienda ha inoltre mostrato un interesse crescente verso dispositivi AI indossabili, progettati per integrare assistenti multimodali direttamente nel campo visivo dell’utente.

La direzione sembra ormai piuttosto chiara. Più che costruire un universo virtuale separato dalla realtà, Meta vuole sviluppare tecnologie capaci di accompagnare continuamente l’utente nel mondo reale attraverso AI, riconoscimento ambientale e interfacce immersive.

Anche gli investimenti confermano questo cambio di priorità. Meta prevede infatti spese in conto capitale comprese tra 125 e 145 miliardi di dollari nel 2026, destinate soprattutto a infrastrutture AI, data center e componenti hardware.

Perché gli investitori restano cauti?

Nonostante risultati finanziari molto positivi, una parte del mercato continua a guardare con cautela alla strategia di Meta per via degli enormi costi legati sia all’intelligenza artificiale sia a Reality Labs. L’azienda sta infatti sostenendo contemporaneamente due aree estremamente onerose: AI e tecnologie immersive come AR e VR, mentre il business pubblicitario continua a rappresentare la principale fonte di guadagno.

Il Metaverso, quindi, non è stato abbandonato. Semplicemente, sembra essersi trasformato in qualcosa di diverso rispetto alla visione mostrata da Meta negli anni scorsi: meno mondi virtuali separati dalla realtà e più dispositivi intelligenti integrati nella vita quotidiana.