Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Arriva da Meta un nuovo modello di intelligenza artificiale, Muse Glimmer, tra i primi a essere distribuito in formato open, cioè a disposizione dell’intera comunità di utenti e sviluppatori.

Una nuova soluzione che si accompagna alla rinnovata visione dello stesso CEO Mark Zuckerberg di un’IA da porre “nelle mani di più persone, non di meno“. Ma non sarà rischioso?

Le principali novità di Muse Glimmer di Meta

Novità targata Meta Superintelligence Labs, Muse Glimmer 30B (cioè basato su 30 miliardi di parametri) è progettato per funzionare interamente in locale. Ossia, il software può elaborare i dati direttamente sul dispositivo dell’utente, senza doversi collegare a server esterni via internet.

Per renderlo open, i tecnici di Meta hanno applicato un processo di quantizzazione a 4 bit, che ha permesso di ridurre drasticamente l’ingombro del modello linguistico, portandolo dai potenziali 55GB di memoria ai circa 25 gigabyte, rendendolo decisamente più gestibile dai sistemi domestici.

Grazie a questa ottimizzazione, Menlo Park assicura che Muse Glimmer possa operare senza affanni all’interno di macchine dotate di 24 o 32 gigabyte di memoria RAM. Così da poter gestire simultaneamente i vari sottosistemi (KV cache, l’encoder per le immagini ecc).

Non a caso, il modello è pensato in primis per flussi di lavoro agentici continui in ambiti come la programmazione, la gestione di attività articolate su più passaggi e perfino valutazione delle risposte prodotte da altri LLM.

Svolta o un rischio calcolato quello di Meta?

Per certi versi il lancio di un modello open è una svolta per Meta, e anche un rilancio della visione di Zuckerberg sull’intelligenza artificiale. Infatti, lo stesso fondatore di Meta ha voluto spiegare approfonditamente il suo punto di vista all’interno di un lungo saggio pubblicato insieme al modello e intitolato “The future is for Everyone“.

Nella sua visione, la tecnologia non deve incutere timore e, soprattutto, sarebbe estremamente pericoloso lasciare che un potere simile rimanga concentrato nelle mani di pochissime grandi corporation. “Piuttosto che centralizzare la superintelligenza, dovremmo distribuirla“, ha scritto.

Una posizione che divide nettamente le Big Tech. In effetti, secondo il New York Times, colossi come Nvidia, Microsoft e Google (oltre che Meta) sono favorevoli a rendere i modelli liberamente accessibili, al fine di stimolare la ricerca e l’innovazione.

Di contro, aziende come Anthropic e OpenAI sono dell’idea che l’intelligenza artificiale rappresenti oggi una forza potenzialmente devastante che necessita di essere sviluppata solo all’interno di percorsi rigorosamente controllati.

Perché un rischio c’è: quello della sicurezza e l’uso improprio della tecnologia. Una volta che un modello con i pesi aperti viene scaricato sul computer di un qualsiasi utente, non sarebbe più possibile controllarne l’utilizzo. Così facendo, malintenzionati, cybercriminali o persino governi ostili potrebbero rimuovere i filtri di protezione integrati da Meta, riprogrammando il software per orchestrare campagne di disinformazione su vasta scala, condurre attacchi informatici avanzati o tanto altro.

Un rischio per certi versi calcolato da Meta, e per certi versi arginabile se si riuscisse a mantenere l’attuale dominio statunitense. Sempre nel saggio Zuckerberg afferma che gli Stati Uniti devono mantenere il loro primato sulla Cina nella corsa all’IA. In effetti il Paese del Dragone sta prendendo sempre più posizione nel settore con i suoi modelli a basso costo, il che potrebbe danneggiare tutte le aziende che invece pretendono un abbonamento per i propri chatbot.

Il futuro è nell’IA aperta?

Forse sì. Stando al NYT, le soluzioni open sviluppate in Cina stanno riscuotendo un successo crescente negli Stati Uniti, spinte dal fatto che molte imprese cercano disperatamente di abbattere gli elevatissimi costi operativi legati all’IA.

Sotto il profilo strettamente economico, puntare su questa strada porta tra l’altro vantaggi indiscutibili che potrebbero accelerare ulteriormente la velocità dell’innovazione tecnologica, grazie anche a tecniche come quella (controversa) della distillazione, che consente di estrarre le capacità di un modello gigante per trasferirle in un software molto più piccolo ed economico.

Percorrendo questo sentiero, la distanza che ci separa dall’avvento della tanto discussa superintelligenza teorizzata da Zuckerberg potrebbe accorciarsi notevolmente in futuro. Per il momento però dovremmo accontentarci di modelli come Muse Glimmer 30B.

Per chiunque desideri mettere alla prova le sue capacità agentiche, il modello è già scaricabile ed eseguibile liberamente attraverso la piattaforma Hugging Face.