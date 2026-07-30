Classe 1994, ha collaborato e collabora tuttora con testate e siti di informazione, con focus sulle principali novità dell'IA.

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Nuovo salto di qualità per il chatbot di casa Meta, che grazie al nuovo modello di intelligenza artificiale ora non si limita più a fornire risposte o generare contenuti, ma diventa un vero e proprio agente AI, capace di pianificare attività, coordinare applicazioni e portare avanti progetti dall’inizio alla fine.

Vediamo infatti come funziona ora Meta AI, come usarlo al meglio e come attivarlo.

Come funziona Meta AI grazie al nuovo modello

Dai briefing quotidiani alle ricerche approfondite, Meta AI punta ora ad aiutare gli utenti a organizzare e gestire un numero sempre maggiore di attività.

E questo grazie al nuovo modello annunciato dalla società all’inizio del mese, Muse Spark 1.1. Già in uso per Muse Image, è progettato per pianificare, interagire con le applicazioni dell’utente e completare progetti in modo autonomo. Sono proprio queste nuove capacità a rendere possibili le funzionalità introdotte nel chatbot.

“Questo è il nostro prossimo passo verso la superintelligenza personale: un’IA che conosce il tuo contesto, è a tua disposizione ogni volta che ne hai bisogno e gestisce le cose al posto tuo“, spiega Meta, ribadendo ancora una volta la propria ambizione di sviluppare una forma di superintelligenza artificiale personale.

Dall’organizzazione della casa agli allenamenti: come usarlo al meglio

Prendiamo qualche esempio tra quelli illustrati da Meta. Hai da ristrutturare una stanza ma non sai da dove partire. Chiedi a Meta AI di riprogettare l’ambiente: il sistema apprenderà le preferenze di stile, cercherà mobili e complementi d’arredo su Marketplace rispettando il budget indicato.

Oppure, hai bisogno di aiuto per un programma di allenamento. Domanda allora al chatbot di crearne uno personalizzato: verrà organizzato in un calendario settimanale in base alla tua disponibilità, e sarà condiviso automaticamente ogni lunedì mattina.

Oppure, hai da organizzare una cena di compleanno e troverà ristoranti. Con un semplice prompt ben scritto, Meta AI potrà cercarti ristoranti, verificare la disponibilità nel calendario personale e suggerire diverse opzioni compatibili con gli impegni già programmati.

Ma le novità non si fermano all’organizzazione delle attività. Meta AI può infatti preparare un briefing quotidiano, recuperando gli eventi presenti nel calendario, individuando eventuali sovrapposizioni di appuntamenti o modifiche ai programmi.

E se vuoi approfondire un argomento, l’assistente può inoltre effettuare ricerche sul web nell’arco di pochi minuti, sintetizzando informazioni provenienti da fonti differenti (articoli scientifici, contenuti pubblicati dai creator ecc.).

Tutto questo tra l’altro senza attendere che Meta AI finisca il lavoro. Mentre il chatbot ti elabora i contenuti, puoi intervenire in tempo reale, fornendo indicazioni aggiuntive e modificando il risultato durante la generazione.

Dove è disponibile e come attivarlo

Le nuove funzionalità sono già disponibili in alcuni mercati selezionati attraverso l’app Meta AI e il sito meta.ai. L’azienda ha confermato che il rilascio verrà progressivamente esteso ad altri Paesi e piattaforme, compreso WhatsApp, nel corso delle prossime settimane.

Piccola nota per quanto riguarda l’attivazione dell’automatizzazione. Tutte le attività automatiche devono essere configurate una sola volta. Successivamente Meta AI potrà gestirle in autonomia, che sia la preparazione di un piano alimentare settimanale o l’invio di aggiornamenti su eventi o quant’altro.