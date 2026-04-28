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Meta introduce una nuova funzione di supervisione che consente ai genitori di controllare gli argomenti delle conversazioni tra i figli e Meta AI nell’ultima settimana. La novità, disponibile su Facebook, Messenger e Instagram, punta a rafforzare la sicurezza degli adolescenti online e ad aiutare le famiglie a capire meglio come i più giovani utilizzano gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale.

Come funziona la nuova supervisione di Meta AI

L’intelligenza artificiale sta entrando sempre più nella vita quotidiana dei ragazzi. Si chiede all’AI come fare i compiti, cosa cucinare, come allenarsi, perfino come affrontare un momento difficile. Ed è proprio su questo terreno che Meta ha deciso di intervenire.

L’azienda di Mark Zuckerberg ha annunciato una nuova sezione chiamata “Informazioni sugli argomenti”, disponibile nel Centro per le famiglie su app e web.

Attraverso questo pannello, i genitori che hanno già attivato gli strumenti di supervisione su Facebook, Messenger o Instagram possono vedere i temi affrontati dai figli con Meta AI negli ultimi sette giorni.

Non sarà possibile leggere l’intera conversazione parola per parola, almeno per ora. La funzione mostra piuttosto le categorie principali delle domande: alimentazione, tempo libero, fitness, salute fisica e mentale e altri argomenti simili. Toccando un singolo topic, si possono ottenere dettagli più specifici.

Dove è disponibile la funzione

La novità era stata anticipata lo scorso ottobre e adesso è stata rilasciata ufficialmente in alcuni Paesi: Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Canada e Brasile.

Per il momento non risulta ancora disponibile in Italia, ma è plausibile che il rollout venga esteso nei prossimi mesi, come spesso accade per gli aggiornamenti più importanti di Meta.

L’obiettivo dichiarato è semplice: offrire ai genitori più strumenti di dialogo e meno strumenti di “spionaggio”. Un equilibrio delicato, perché tra protezione e invasione della privacy il confine è molto sottile.

Controllo genitori Instagram e nuove protezioni AI

Questa funzione si inserisce in una strategia più ampia che permette il controllo genitori su Instagram e sulle altre piattaforme del gruppo.

Negli ultimi giorni si è parlato anche delle nuove limitazioni di YouTube sugli Shorts per adolescenti e dell’espansione delle protezioni per teenager su Instagram. Meta, da parte sua, sta adattando anche l’esperienza AI agli standard di età 13+.

In pratica, l’assistente virtuale può evitare di rispondere a richieste considerate inappropriate per un adolescente o reindirizzare il ragazzo verso risorse di supporto dedicate. Un filtro pensato per evitare risposte fuori contesto o potenzialmente dannose.

Tra le novità in arrivo ci sarebbero anche notifiche per i genitori in caso di conversazioni su temi sensibili come autolesionismo o suicidio, anche se Meta non ha ancora diffuso dettagli ufficiali sul funzionamento preciso.

Sicurezza adolescenti online: il ruolo dei genitori

La vera sfida non è solo tecnologica. È educativa.

Meta ha avviato una collaborazione con il dottor Sameer Hinduja, co-fondatore del Cyberbullying Research Center, per offrire consigli pratici ai genitori e aiutarli a costruire un dialogo aperto e non giudicante con i figli sull’uso dell’intelligenza artificiale.

L’azienda ha inoltre rafforzato l’AI Wellbeing Expert Council, un gruppo di esperti in etica, sicurezza e uso responsabile dell’AI che contribuirà allo sviluppo di strumenti sempre più adatti ai più giovani.

La nuova funzione di Meta AI racconta bene il momento che stiamo vivendo: l’intelligenza artificiale non è più solo una curiosità tecnologica, ma uno spazio in cui gli adolescenti cercano risposte. E per molti genitori, sapere almeno quali domande vengono fatte può essere il primo passo per trovare quelle giuste da fare a loro volta.