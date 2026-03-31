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Problemi a scrivere un messaggio preciso su WhatsApp? Magari devi inviare una richiesta formale o affrontare un argomento delicato e non sai come formulare le parole giuste. A tutti succede, ma se il tempo stringe forse è il caso di ricorrere a Writing Help, lo strumento di scrittura basato su Meta AI e disponibile su WhatsApp. Un tool che recentemente ha anche ricevuto un interessante upgrade, che ne migliora ulteriormente l’efficienza nella stesura dei messaggi, mantenendo al contempo tutte le funzionalità già disponibili fin dal lancio.

Vediamo meglio come funziona Writing Help su WhatsApp, e come cambia con le novità introdotte da Meta.

Come funziona Writing Help, il tool AI per scrivere meglio su WhatsApp

Per chi non lo conoscesse, Writing Help è uno strumento per WhatsApp introdotto ad agosto, che utilizza l’intelligenza artificiale Meta AI per assistere i miliardi di utenti nel mondo nella scrittura dei messaggi, suggerendo stili diversi e supportando le modifiche.

Tra le sue principali funzioni, Writing Help può:

riscrivere le frasi dell’utente, riorganizzandone la struttura per renderle più chiare e leggibili;

cambiare il tono del messaggio, rendendolo più formale, colloquiale o persino ironico;

correggere automaticamente errori grammaticali e ortografici.

Per accedere a Writing Help, basta toccare la barra di testo, selezionare l’icona delle emoji e poi premere l’icona a forma di matita luminosa. Quando viene utilizzato, lo strumento non invia il messaggio in autonomia: il testo generato dall’AI viene mostrato all’utente, che può decidere se inviarlo così com’è o modificarlo a piacimento. Il destinatario non saprà mai se il messaggio è stato elaborato con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

L’idea di integrare Meta AI e Writing Help su WhatsApp è stata una mossa decisamente astuta da parte del colosso di Menlo Park: offrendo strumenti di intelligenza artificiale direttamente all’interno della chat, Meta può infatti trattenere gli utenti nel proprio ecosistema, invece di lasciarli migrare verso piattaforme esterne come ChatGPT. E con l’ultima novità ci riuscirà ancora di più.

Le ultime novità di Writing Help: ora puoi creare una bozza su WhatsApp

Ora passiamo all’ultima novità su Writing Help lanciata con l’ultimo aggiornamento di WhatsApp.

Stando al comunicato ufficiale, Writing Help può ora creare una bozza di risposta consigliata basata sul contesto della conversazione, così da poter inviare il messaggio più adeguato, “mantenendo la chat completamente privata“.

Già al tempo del suo lancio, Meta ha assicurato che le conversazioni resteranno completamente private anche quando si utilizza Writing Help. La sicurezza è infatti garantita dal nuovo protocollo Private Processing, che impedisce qualsiasi collegamento tra le richieste all’AI e l’identità dell’utente. Inoltre, i messaggi elaborati non vengono mai memorizzati dai server di Meta.

Un aspetto particolarmente rilevante per gli utenti europei, dove la tutela dei dati personali è regolata dal GDPR. Inoltre, offrendo questa soluzione di intelligenza artificiale agli utenti

Quando sarà disponibile l’ultima novità di Writing Help

Di solito le novità di WhatsApp non vengono rilasciate contemporaneamente in tutti i mercati. All’epoca del lancio di Writing Help, ad esempio, Meta lo aveva reso disponibile inizialmente solo negli Stati Uniti in lingua inglese, e solo più avanti in Europa e in Italia.

Questa volta, però, non sarà necessario attendere settimane o mesi: come ribadito dalla piattaforma, questa e tutte le altre funzioni in arrivo “verranno implementate ora e saranno presto disponibili per tutti“.