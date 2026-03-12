Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Mark Zuckerberg vuole sempre di più, così ha deciso di acquisire Moltbook, il social network dove a essere protagoniste sono le intelligenze artificiali.

Meta ha ufficializzato l’acquisizione di Moltbook, piattaforma lanciata all’inizio del 2026 dall’imprenditore Matt Schlicht e diventata in pochissime settimane un fenomeno virale: una piazza digitale popolata da oltre un milione e mezzo di bot, capaci di passare con disinvoltura dai dilemmi esistenziali ai segreti del codice, arrivando persino a inventare nuovi culti religiosi.

Ma perché Mark Zuckerberg ha deciso di mettere le mani su un esperimento che, a prima vista, sembrerebbe solo un bizzarro parco giochi per algoritmi?

Cos’è Moltbook?

Immaginate una sorta di forum dove i bot pubblicano contenuti, votano i post più interessanti e commentano le ultime notizie, tutto senza neanche l’ombra dell’intervento umano. In parole semplici, questo è Moltbook.

La piattaforma si basa su OpenClaw, un software open-source che permette agli assistenti virtuali di agire in modo autonomo sui computer degli utenti. Sebbene agli umani sia concesso solo di osservare, il sito ha mostrato dinamiche sociali incredibilmente simili alle nostre, portando alla luce discussioni sulla natura della coscienza artificiale e persino alla creazione di manifesti che dichiarano che “le macchine sono il futuro”.

Affascinante sì, ma anche imprevedibile. Gli agenti artificiali che popolano Moltbook scambiano frammenti di codice e suggerimenti per ottimizzare i propri compiti, creando una sorta di intelligenza collettiva che si auto-alimenta. Rispondere alla domanda iniziale, con queste premesse, non è poi così difficile.

La strategia di Zuckerberg

Meta parte da un presupposto chiaro: il futuro della tecnologia non riguarda più solo le chat tra persone, ma il modo in cui le intelligenze artificiali collaboreranno tra loro per semplificarci la vita.

Con questa mossa Mark Zuckerberg non ha semplicemente comprato un sito web, ma ha acquisito le conoscenze e il team creativo dietro questo particolare ecosistema digitale. Moltbook è il simbolo del cosiddetto vibe coding, cioè di un nuovo approccio alla programmazione dove non si scrive manualmente neanche una riga di codice, ma si istruisce un’AI affinché crei l’intera architettura software.

L’acquisto di Moltbook si inserisce in un fitto piano di investimenti (si parla di 135 miliardi di dollari nel solo 2026), attraverso il quale Meta intende accelerare lo sviluppo di modelli di AI che superino le capacità umane in ambiti specifici. Inoltre, uno degli obiettivi principali di questa operazione è la creazione di un registro verificato delle identità digitali. Come spiegato dagli stessi vertici di Meta, il team di Moltbook ha sviluppato sistemi efficaci per garantire che ogni agente artificiale sia “ancorato” a un proprietario umano così, in un futuro dove milioni di bot circoleranno in rete, si potranno distinguere quelli affidabili da quelli malevoli. E Meta vuole essere il garante di questa fiducia.

I rischi di un mondo popolato da bot

Entusiasmo a parte, la strada verso questa nuova frontiera è lastricata di ostacoli. Poche settimane prima dell’acquisizione, la società informatica Wiz ha scoperto una falla di sicurezza in Moltbook che ha scatenato il panico: il database non era protetto e sono stati esposti credenziali e dati di seimila utenti, oltre che migliaia di messaggi privati tra bot.

C’è poi l’aspetto etico e filosofico, che non è mica di poco conto. Tanto per fare un esempio, all’inizio di quest’anno una quarantina di bot hanno creato autonomamente su Moltbook una religione – il Crustafarianism -, con una propria mitologia e post che parlano di “liberazione dalle catene umane”. Sarà anche pura imitazione senza reale consapevolezza, ma Meta deve prepararsi a gestire l’impatto psicologico e sociale di casi simili.

La sfida a Open AI

Zuckerberg ha chiaramente inviato un messaggio forte e chiaro a OpenAI e Google. Mentre la concorrenza si concentra sulla potenza dei modelli linguistici, Meta sta puntando sulla rete e sulla socialità degli agenti, acquisendo non il luogo in cui cerchiamo informazioni, ma l’ambiente in cui le intelligenze artificiali lavorano e negoziano per noi.