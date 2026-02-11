Libero
9 messaggi truffa sempre più comuni nel 2026 a cui fare attenzione

Urgenze, bollette, pacchi e banche: guida ai messaggi truffa più comuni nel 2026 e ai segnali per riconoscerli.

Biagio Petronaci

Scrive di tecnologia e innovazione digitale analizzando trend e impatti socio-culturali.

Nel 2026, le truffe via SMS, WhatsApp ed e-mail continuano a evolversi seguendo le abitudini digitali quotidiane. I messaggi ingannevoli fanno leva su urgenze improvvise, relazioni familiari, servizi essenziali e comunicazioni dall’apparenza credibile. Riconoscerli resta il primo strumento di difesa, soprattutto perché molte di queste frodi si presentano secondo schemi ormai ricorrenti.

Come funzionano i messaggi truffa?

Il meccanismo di base è semplice e punta a creare un coinvolgimento immediato ed emotivo. Il messaggio spinge la persona a rispondere, a cliccare su un link che rimanda a un sito web falso oppure a fornire dati personali, comprese informazioni sensibili come quelle delle carte di credito. L’attenzione non è più concentrata solo sulla tecnologia utilizzata, ma soprattutto sul comportamento di chi riceve il messaggio. Fretta, paura di perdere un servizio o desiderio di aiutare qualcuno diventano leve decisive.

I messaggi truffa più comuni nel 2026

  • Il testo che si apre con “Mamma, questo è il mio nuovo numero” resta uno dei più diffusi. Chi scrive (il truffatore) finge di essere un figlio o una figlia in difficoltà, spesso raccontando di un telefono rotto o di un’emergenza improvvisa, e chiede un aiuto economico immediato.
  • Un’altra categoria ricorrente riguarda le comunicazioni che si presentano come messaggi bancari. La banca “chiede dati” per bloccare un accesso sospetto o confermare un’operazione. Il tono è rassicurante, ma l’obiettivo reale è ottenere credenziali o codici temporanei.
  • Continuano a circolare anche offerte e sconti straordinari legati a marchi noti o a presunti concorsi. Il messaggio promette un vantaggio immediato e invita ad aprire un link entro poche ore, facendo leva sulla paura di perdere l’occasione.
  • Non mancano i finti fornitori che segnalano bollette non pagate. Il testo avverte di una sospensione imminente del servizio e invita a regolarizzare la posizione attraverso un pagamento rapido o la compilazione di un modulo online.
  • Alcuni messaggi imitano il linguaggio delle amministrazioni pubbliche. Si parla di pratiche da completare, rimborsi fiscali o verifiche obbligatorie, con la richiesta di inserire dati personali su portali che riproducono l’aspetto di quelli ufficiali.
  • La cosiddetta truffa dellaballerina” o dei contatti stranieri sfrutta invece messaggi in inglese o in un italiano approssimativo, spesso avviati con un saluto informale. L’obiettivo è instaurare una conversazione che, nel tempo, porta a richieste di denaro.
  • Restano molto frequenti anche i finti messaggi di consegna dei pacchi. Si parla di spedizioni bloccate o di indirizzi incompleti e si invita a cliccare su un link per “sbloccare” la consegna.
  • Da non trascurare i finti messaggi che si presentano come comunicazioni ufficiali di Instagram o Facebook e invitano a inserire le credenziali di accesso. In questo modo i malintenzionati riescono a sottrarre account e dati personali, spesso per riutilizzarli in ulteriori truffe o tentativi di frode.
  • A chiudere il quadro ci sono i falsi rimborsi o bonus. Il messaggio annuncia somme da recuperare o incentivi disponibili e chiede di inserire coordinate bancarie o altri dati personali.

Come difendersi dalle truffe?

La difesa passa prima di tutto dalla verifica. Diffidare di richieste improvvise, evitare di cliccare su link non richiesti, non inviare dati personali e controllare sempre il mittente attraverso canali ufficiali riduce in modo significativo il rischio. Anche quando il messaggio sembra credibile, prendersi qualche minuto per riflettere è spesso sufficiente per evitare la trappola.

Quando si riceve un SMS da una presunta banca, è consigliabile contattare direttamente il proprio istituto utilizzando esclusivamente i recapiti ufficiali, recuperabili dal sito web. Lo stesso approccio vale per operatori telefonici, aziende, corrieri e persino per parenti o conoscenti: una verifica diretta resta il modo più semplice ed efficace per smascherare una truffa.

