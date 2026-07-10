Editor e copywriter, ha collaborato con importanti realtà editoriali italiane e si occupa principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme. Appassionato di viaggi, vive tra Napoli e la Grecia.

iStock

Il mercato dei PC ha registrato nel secondo trimestre 2026 il primo calo dopo nove trimestri, con 68,2 milioni di unità spedite e -4,9% annuo.

La crisi delle memorie ha fatto salire i costi dei componenti, spingendo i prezzi e facendo crescere i ricavi nonostante la diminuzione delle spedizioni.

Lenovo mantiene la leadership con quota 24,4%, Apple e ASUS crescono mentre gli altri OEM subiscono il calo più marcato.

Il mercato dei PC rallenta con le spedizioni che registrano un calo nel corso del secondo trimestre del 2026. Si tratta del primo calo dopo 9 trimestri di crescita consecutiva.

La causa principale del calo è la crisi dei chip delle memorie che ha portato a un aumento del costo dei componenti e a un conseguente aumento dei prezzi.

La conferma arriva da IDC che ha pubblicato un dettagliato report sull’andamento delle spedizioni nel corso del trimestre appena concluso.

Oltre all’analisi sulle spedizioni, Jitesh Ubrani , direttore della ricerca per i dispositivi di consumo presso IDC, ha sottolineato: “Il vero problema qui è la discrepanza tra unità e dollari: le spedizioni sono in calo, ma i ricavi sono in aumento perché i fornitori stanno imponendo aumenti di prezzo più rapidamente di quanto la domanda stia diminuendo“.

Un calo evidente

Il secondo trimestre del 2026 si è chiuso con un totale di 68,2 milioni di unità spedite per il settore dei computer. Si tratta di un calo di oltre 3 milioni rispetto ai dati dello stesso trimestre dello scorso anno. In termini percentuali, il mercato ha registrato un calo del 4,9%.

La Top 5 dei produttori

Il mercato dei computer continua a essere guidato da Lenovo che ha chiuso il trimestre con 16,6 milioni di unità vendute e un calo del 2,1% rispetto allo scorso anno. Questo risultato ha permesso all’azienda di incrementare la sua quota di mercato, ora pari al 24,4%. Quasi un computer ogni quattro spediti nel corso del trimestre è stato realizzato da Lenovo.

Seconda posizione per HP, che ha chiuso il trimestre con 13 milioni di unità vendute e un calo del 9% su base annua. Si tratta del peggior risultato tra i primi cinque produttori del mercato computer. Dell, invece, chiude al terzo posto, con un totale di 9,3 milioni di unit spedite e un calo del 5% su base annua.

Apple conquista la quarta posizione con una crescita netta rispetto allo scorso anno. Sulla scia del successo del MacBook Neo, infatti, l’azienda di Cupertino ha registrato un totale di 6,7 milioni di unità spedite con un incremento del 10,1% rispetto allo scorso anno e una quota di mercato del 9,9%. Ricordiamo, però, che Apple ha appena aumentato i prezzi dei Mac a causa della crisi in corso.

In quinta posizione c’è ASUS. Il brand ha registrato un totale di 5 milioni di unità spedite con una crescita dello 0,2% rispetto allo scorso anno. ASUS è l’unico produttore di PC Windows, nella Top 5, che chiude in positivo il trimestre, anche se di poco.

Il calo più marcato riguarda gli altri produttori. Complessivamente, infatti, tutti gli OEM fuori dalla Top 5 hanno venduto 17,5 milioni di unità con un calo del 10,5% su base annua.

La crisi delle memorie, quindi, sembra aver danneggiato particolarmente questa categoria, contribuendo a rafforzare i produttori più grandi, con Apple e ASUS in crescita e Lenovo che batte il mercato, registrando un calo molto meno marcato rispetto alla media. Nei prossimi mesi vedremo se il mercato reagirà o meno a questo calo.