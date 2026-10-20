Metà Palermo, metà Salento. Inguaribile curiosa con due anime: quella critica di giornalista e quella creativa di content editor. Per Libero Tecnologia scrive di scienza e nuove scoperte, nel tempo libero si dedica alle dinamiche di Google.

Mentre ci affidiamo sempre più alle IA per le nostre scelte, un mentalista ha "sfidato" Gemini, ChatGPT, Claude e Qwen con un risultato "sorprendente".

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Può un algoritmo prevedere le scelte di una persona meglio di un umano “esperto”? Per rispondere a questa domanda è nato Decision Lab, un singolare test ideato dal mentalista Luca Volpe che ha messo a confronto la capacità umana di “leggere” e interpretare le decisioni con 4 tra i modelli di intelligenza artificiale più avanzati al mondo.

Come si è svolto l’esperimento di Luca Volpe

I dettagli e l’esito di questo esperimento sono stati svelati in un’intervista esclusiva rilasciata a Il Roma. Luca Volpe ha mostrato come il calcolo probabilistico mostri ancora delle crepe di fronte alla complessità del comportamento umano.

L’indagine ha messo a confronto le capacità deduttive del mentalista con quelle di Gemini, ChatGPT, Claude e Qwen, coadiuvato da un osservatore esterno imparziale, il giornalista Francesco Russo.

“L’idea è nata dalla curiosità di mettere a confronto due approcci molto diversi: quello di un mentalista e quello dell’intelligenza artificiale – ha spiegato Volpe -. Nel mio lavoro mi capita di creare situazioni in cui una persona compie una scelta che sembra impossibile da individuare. Mi sono chiesto cosa sarebbe successo se avessi sottoposto le stesse sfide anche ad alcuni modelli di AI, confrontando poi i risultati”.

Così è nato Decision Lab, non per “dimostrare che l’uomo è superiore alla macchina”, ma per “creare un esperimento capace di suscitare domande sul modo in cui arriviamo a una decisione e sulle possibilità offerte da approcci differenti“. Volpe ha definito il risultato “sorprendente”.

La prova si è svolta in questo modo: 3 persone hanno compiuto scelte autonome legate a colori, simboli e disegni, poi dopo aver rivolto loro 3 specifiche domande dal vivo, il mentalista ha formulato le proprie deduzioni. Infine, ha sottoposto gli stessi input testuali alle intelligenze artificiali.

Il verdetto: chi “vince” tra uomo e algoritmo?

L’esito di questo confronto è stato inaspettato e ha evidenziato come l’analisi fredda del testo non sempre basti a decodificare le scelte delle persone. Il mentalista ha completato la prova senza commettere alcun errore, mentre i modelli IA hanno registrato delle imprecisioni.

“Tre prove sono poche per parlare di una vittoria generale dell’uomo sulla macchina – ha precisato Volpe -. Il campione è troppo limitato per sostenere conclusioni di questo tipo. Il risultato concreto, però, rimane interessante”. A fronte del suo 100% di risposte esatte, Gemini, ChatGPT e Claude hanno totalizzato 2 risposte corrette su 3, mentre Qwen ne ha ottenuto soltanto una.

“Il risultato rappresenta un punto di partenza per nuove domande e, se il progetto verrà sviluppato ulteriormente, per prove con più partecipanti e condizioni di confronto più strutturate. Non lo considero una dimostrazione definitiva, ma un’esperienza che merita di essere raccontata proprio perché apre una discussione interessante”, ancora Volpe.

La comprensione delle scelte individuali non si riduce a una mera combinazione probabilistica. Il mentalismo, che si fonda sull’osservazione e sulla gestione dell’interazione dal vivo, mobilita sfumature comunicative che sfuggono all’elaborazione puramente testuale dell’algoritmo.

Un’ottima occasione per riflettere sul ruolo sempre più importante di queste tecnologie nella vita di tutti i giorni. Delegare le decisioni agli algoritmi in modo passivo comporta il rischio di atrofizzare lo spirito critico. Come ricorda il mentalista, l’intelligenza artificiale deve fungere da moltiplicatore delle facoltà umane e non sostituire il giudizio personale, perciò è importante verificare ogni risposta, mantenendo un controllo consapevole su ogni scelta.