Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

Raccolti di mele più dolci per il cambiamento climatico nel Regno Unito: potrebbe sembrare una bella notizia, ma non è così. Cosa sta succedendo?

Le mele che troviamo oggi sugli scaffali sembrano più zuccherine di qualche anno fa. Dietro a questo fenomeno ci sono il riscaldamento globale, le estati sempre più calde e le variazioni nelle precipitazioni che influenzano direttamente la composizione chimica dei frutti. Scoprire perché le mele più dolci non sono necessariamente una buona notizia può aiutare a capire come il cambiamento climatico stia trasformando ciò che portiamo in tavola.

Mele più dolci e cambiamento climatico: cosa sta succedendo

Negli ultimi anni i ricercatori hanno osservato un progressivo aumento del contenuto zuccherino nelle mele. Le temperature medie più elevate e i periodi di siccità prolungati portano gli alberi da frutto a produrre frutti più piccoli e più dolci. Questo avviene perché la pianta, sotto stress idrico, concentra gli zuccheri nei frutti per favorire la maturazione rapida e assicurarsi la riproduzione dei semi.

Secondo agronomi e produttori, estati particolarmente calde come quella appena trascorsa, anticipano anche la raccolta. Infatti, alcune aziende hanno iniziato questa fase diverse settimane prima rispetto alla media storica. Tale fenomeno è stato osservato soprattutto in aree del Regno Unito come il Somerset e il Gloucestershire, ma la tendenza si conferma in molte zone frutticole europee.

Mele e siccità: il ruolo dell’acqua nel gusto

L’acqua è uno dei fattori chiave che determinano il bilanciamento tra zuccheri e acidità nelle mele. Quando le piogge scarseggiano, le piante ricevono meno acqua per la fotosintesi e i frutti restano di dimensioni ridotte. Tuttavia, la concentrazione di zuccheri rimane alta, dando origine a mele zuccherine ma meno croccanti.

Gli esperti sottolineano che questa trasformazione può alterare anche il profilo aromatico, portando a frutti dal sapore più intenso ma meno equilibrato. Una mela troppo dolce perde parte della sua caratteristica acidità, che è ciò che la rende rinfrescante.

Inoltre, i raccolti con frutti in cui abbondano gli zuccheri possono avere conseguenze sulla filiera agroalimentare, incidendo sul contenuto alcolico di prodotti come il sidro, anche se questo aspetto resta secondario per il consumatore medio.

Effetti del clima sulle mele e sull’agricoltura

Il riscaldamento globale non influenza solo la dolcezza. Cambia anche la fenologia delle piante: germogli, fiori e frutti compaiono prima, aumentando il rischio che un ritorno di freddo primaverile danneggi la produzione. Quella che riguarda mele e cambiamenti climatici, quindi, è una combo che va oltre il gusto: riguarda la sicurezza alimentare e la sostenibilità delle coltivazioni.

Inoltre, l’impollinazione dipende dall’attività delle api, che a loro volta sono sensibili alle condizioni climatiche. Primavere troppo calde o troppo fredde possono compromettere la sincronizzazione tra fioritura e presenza degli impollinatori, riducendo la resa. Questo, tuttavia, non è accaduto quest’anno nel Regno Unito: anche se i produttori di sidro ora gongolano, non è un fatto del tutto positivo, soprattutto per il futuro.

Mele più dolci: perché non è sempre un fatto positivo

Per il consumatore, una mela dolce può sembrare più piacevole, ma per gli agricoltori è il segnale di un ecosistema sotto pressione. Frutti più piccoli possono significare minore resa in termini di peso per ettaro, e l’aumento dello zucchero non sempre compensa economicamente.

A lungo termine, se il trend continuerà, potremmo assistere a una trasformazione della varietà di mele disponibili sul mercato, con un rischio di perdita di biodiversità e di gusto. Capire perché le mele sono più dolci dovrebbe, in realtà, spingere tutti noi a prendere coscienza del legame stretto tra ciò che mangiamo e i mutamenti climatici globali.