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The Pokémon Company International

La nuova espansione del GCC Pokémon Megaevoluzione - Dominio Delta sarà disponibile dal 6 novembre

L'espansione conterrà Sprigatito, Floragato e Meowscarada-ex, che vi mostriamo in anteprima esclusiva

Il protagonista indiscusso sarà Mega Rayquaza-ex, insieme a Mega Golurk-ex, Mega Malamar-ex e Mega Golisopod-ex

Il Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si prepara ad accogliere una nuova espansione. Megaevoluzione – Dominio Delta sarà disponibile dal 6 novembre 2026 e porterà con sé il ritorno di un Pokémon leggendario particolarmente amato dai fan, oltre a una nuova meccanica che introdurrà nuove possibilità strategiche.

In attesa dell’uscita ufficiale, qui su Libero.it vi mostriamo in anteprima esclusiva tre carte della nuova espansione: Sprigatito, Floragato e Meowscarada-ex.

Le tre nuove carte di Megaevoluzione – Dominio Delta: anteprima esclusiva

Dopo Megaevoluzione – Buio Pesto, con protagonista Darkrai, arriva la nuova espansione del GCC Pokémon Megaevoluzione – Dominio Delta, che conterrà la linea evolutiva dello starter di tipo Erba di nona generazione: Sprigatito, Floragato e Meowscarada ex sono pronti a prendere la scena.

Sprigatito, che era presente nella versione ex in Megaevoluzione – Ascesa Eroica, qui torna come Pokémon base con la mossa Carineria, che infligge 10 danni con la possibilità di arrivare a 30 se lanciando una moneta esce testa.

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L’evoluzione Floragato arriva con l’attacco Lacerazione, che infligge 60 danni senza condizioni particolari.

Ma la vera chicca è Meowscarada-ex, l’evoluzione finale, che possiede il micidiale attacco Dardo Magico: non solo infligge 120 danni al Pokémon attivo, ma ne provoca altrettanti anche a un Pokémon nella panchina dell’avversario che ha già dei segnalini danno, senza applicare debolezza o resistenza a quest’ultimo.

Mega Rayquaza-ex torna nel GCC Pokémon

Uno dei protagonisti di Megaevoluzione – Dominio Delta sarà Mega Rayquaza-ex, che torna nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon per la prima volta dall’espansione XY – Antiche Origini.

Il Pokémon Stratosfera sarà accompagnato da altri tre Pokémon-ex Megaevoluzione: Mega Golurk-ex, Mega Malamar-ex e Mega Golisopod-ex. Complessivamente, l’espansione conterrà quattro Pokémon-ex Megaevoluzione e sei Pokémon-ex.

Oltre ai Pokémon-ex, Megaevoluzione – Dominio Delta comprenderà 14 carte rare illustrazione di Pokémon, 17 Pokémon e carte Allenatore ultrarare e sei Pokémon e carte Aiuto rare illustrazione speciale.

Ci saranno inoltre sei carte Stadio, che andranno a formare tre Stadio leggendarie, ovvero la nuova meccanica introdotta con questa espansione.

Arrivano le carte Stadio leggendarie

La principale novità sul fronte delle meccaniche di gioco sarà rappresentata dalle carte Stadio leggendarie. Si tratta di carte Stadio composte da due parti: quando vengono affiancate, le due carte formano un’unica illustrazione più estesa.

Nelle buste di espansione che conterranno una carta Stadio leggendaria ci saranno entrambe le metà necessarie per completarla. Stando a quanto comunicato da The Pokémon Company International, questa nuova meccanica permetterà agli Allenatori di sperimentare nuove strategie durante le lotte.

Data di uscita e tornei prerelease

L’espansione sarà disponibile nei negozi autorizzati dal 6 novembre 2026, in buste di espansione, Set Allenatore Fuoriclasse e varie collezioni.

Sarà però possibile provarla in anticipo: i tornei prerelease Play! Pokémon inizieranno il 24 ottobre, mentre dal 5 novembre Megaevoluzione – Dominio Delta sarà disponibile anche su GCC Pokémon Live, su iOS, Android, macOS e Windows.