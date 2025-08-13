Web content writer e curiosa ricercatrice di notizie, ha collaborato con blog e siti news a tema tech, per Libero Tecnologia si occupa della sezione Scienza Pop. La sua passione più grande? La fotografia.

La caravella portoghese, la Pelagia noctiluca e la Carybdea marsupialis sono le meduse più pericolose del Mediterraneo: come riconoscerle.

Il mare che bagna le nostre coste sta cambiando rapidamente. Il riscaldamento globale e alcune attività umane stanno favorendo la comparsa e l’aumento di esemplari urticanti, tanto che oggi è più facile imbattersi in alcune tra le meduse più pericolose del Mediterraneo. Anche se molte punture si risolvono con lievi fastidi, esistono specie che possono provocare reazioni dolorose e, in casi estremi, gravi complicazioni.

Perché aumentano le meduse nei nostri mari

Gli esperti confermano che il Mar Mediterraneo è diventato negli ultimi decenni un ambiente sempre più favorevole per la proliferazione delle meduse. Le temperature dell’acqua in aumento consentono a specie tipiche di mari tropicali di spingersi verso nord, mentre la pesca intensiva riduce i predatori naturali come tartarughe marine e pesci luna.

Questa combinazione di fattori, unita all’arrivo di specie aliene trasportate dalle correnti o dalle navi, sta contribuendo a un aumento significativo della presenza di meduse urticanti anche lungo le coste italiane. Non tutte sono pericolose, ma alcune meritano particolare attenzione.

Le specie di meduse più pericolose in Italia

Tra gli incontri marini più “sfortunati” che può capitare di fare, tre specie si distinguono per frequenza e intensità degli effetti sulla pelle. La prima è la caravella portoghese (Physalia physalis): non è una vera medusa ma un sifonoforo, formato da un insieme di polipi che si muovono grazie a una sorta di vela. È rara nel Mediterraneo, ma quando compare – come accaduto in Sardegna – può provocare dolori intensi, lesioni cutanee e, in casi eccezionali, effetti sistemici pericolosi.

C’è, poi, la Pelagia noctiluca: la più diffusa tra le meduse velenose in Italia, riconoscibile dal colore violaceo e dalla capacità di emettere una lieve luminescenza. Le sue punture causano bruciore, arrossamento e vescicole che possono persistere per giorni. È molto presente sia vicino alla riva che in acque aperte.

Da non dimenticare anche la Carybdea marsupialis: unica cubomedusa del Mediterraneo, ha un ombrello a forma di scatola e lunghi tentacoli. Meno pericolosa delle specie tropicali, provoca comunque reazioni dolorose e colpisce centinaia di bagnanti ogni estate.

Tra le altre specie urticanti segnalate nel nostro mare ci sono anche la Chrysaora hysoscella e la Drymonema dalmatinum, entrambe in grado di causare fastidi cutanei intensi.

Come prevenire e gestire una puntura di medusa

Quando si parla di puntura di medusa, la regola numero uno è mantenere la calma. Allontanarsi dall’acqua riduce il rischio di ulteriori contatti. I residui di tentacoli vanno rimossi con delicatezza, preferibilmente indossando guanti o usando pinzette, e la zona interessata va risciacquata con acqua di mare, mai dolce.

Per alleviare dolore e gonfiore, sono utili impacchi freddi e gel astringenti al cloruro di alluminio. È importante evitare rimedi popolari come ammoniaca, urina o alcol, che possono peggiorare la situazione. Nei casi di reazione allergica severa, con sintomi come difficoltà respiratorie o gonfiore diffuso, è necessario rivolgersi immediatamente a un medico.

Un fenomeno da osservare con attenzione

L’aumento delle meduse pericolose in Italia non è soltanto una curiosità estiva: è un segnale di cambiamenti più profondi negli ecosistemi marini. Studiare specie come la Pelagia noctiluca o la diffusione della caravella portoghese nel Mediterraneo aiuta a comprendere l’impatto del riscaldamento globale e delle attività umane sul mare.

Se da un lato le meduse affascinano per la loro bellezza e per il ruolo che svolgono nella catena alimentare, dall’altro richiedono prudenza. Conoscere le specie presenti e adottare comportamenti corretti può fare la differenza tra un incontro suggestivo e una brutta esperienza da ricordare.