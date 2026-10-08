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Sembra che a decidere sul prezzo dei panini del McDonald’s non siano più fattori come la posizione del franchising, i costi dei prodotti e altro. Ma direttamente l’intelligenza artificiale.

A scoprirlo è stata Reuters in una sua inchiesta, che ha fatto il giro del mondo e ha portato la stessa multinazionale a essere citata in giudizio. Ma vediamo meglio la storia.

L’IA entra nei menu McDonald’s: l’inchiesta di Reuters

“McDonald’s sta ricorrendo sempre più all’intelligenza artificiale per definire i prezzi del menu negli Stati Uniti e in alcuni mercati internazionali“. Così Reuters ha esordito nella sua inchiesta, raccontando poi l’architettura di questo sistema.

Secondo l’agenzia, sarebbero utilizzati per il pricing dei panini algoritmi di apprendimento automatico (appunto l’IA), pensati per analizzare costantemente le informazioni generate da milioni di transazioni quotidiane all’interno dei quasi 14.000 locali del gruppo. L’obiettivo sarebbe quello di individuare quello che l’azienda definisce “prezzo ottimale” per ciascun prodotto in ogni punto vendita, dal classico Big Mac fino al caffè.

A favore di questa ricostruzione, sempre Reuters avrebbe individuato alcune evidenti discrepanze sul campo. Ad esempio, in un locale gestito direttamente dall’azienda a Fresno, in California, un Big Mac viene venduto a 5,69 dollari; a soli tre chilometri di distanza, in un altro punto vendita a gestione diretta, lo stesso identico panino costa 6,89 dollari, registrando un rincaro del 21%.

Scoppia la class action, ma la multinazionale si difende

Già nell’articolo l’agenzia aveva sottolineato come questa strategia, mirata ad aumentare i profitti della sede centrale, “rischia di allontanare i clienti e di attirare l’attenzione delle autorità antitrust“.

Infatti, sempre Reuters ha segnalato che recentemente la multinazionale è stata citata in giudizio presso il tribunale federale di Chicago nell’ambito di una proposta di class action a livello nazionale. Depositata ufficialmente venerdì, la causa sostiene che McDonald’s abbia infranto le leggi antitrust americane attraverso una collusione con i propri affiliati indipendenti per fissare i listini mediante questo sistema di algoritmi.

Immediata la risposta della multinazionale. In una nota ufficiale rilasciata all’inizio della settimana, McDonald’s ha rispedito al mittente le accuse definendole infondate e frutto di una scarsa conoscenza dei fatti.

“L’IA non stabilisce il prezzo di un Big Mac o di qualsiasi altra voce del menu“, ha affermato l’azienda, sostenendo che “lo strumento di raccomandazione dei prezzi di McDonald’s fornisce consigli specifici per ogni ristorante”, mentre le decisioni sui listini rimangono in mano ai singoli franchisee.

L’IA decide il prezzo: ma è quello giusto?

Bisognerà attendere l’evoluzione della vicenda giudiziaria per capire quali saranno gli esiti dell’affaire McDonald’s. C’è da dire però che il tema dei prezzi modulati dal software non rappresenta un fatto del tutto inedito negli Stati Uniti. Anche la stessa società nel comunicato ha sottolineato come l’impiego di strumenti di analisi o di raccomandazione dei prezzi rappresenti una prassi diffusa in molti settori economici.

Infatti, come fa notare Repubblica, altre aziende hanno sperimentato sistemi per modificare i prezzi sulla base delle indicazioni dell’IA.

È il caso di Instacart, una piattaforma online per fare la spesa. La Consumer Report, organizzazione indipendente e senza scopo di lucro, ha svolto diversi test sul campo e ha rilevato un fenomeno analogo: lo stesso bene veniva proposto a clienti differenti con costi variabili, perfino nel medesimo momento e nello stesso negozio.

Tempo dopo, Instacart ha deciso di sospendere quel programma di test sui prezzi dei singoli prodotti, ma ormai la molla è partita. Negli ultimi mesi si sta discutendo apertamente negli Stati Uniti la possibilità di regolamentare in modo stringente questo uso dell’IA per il pricing, se non di vietarla del tutto.

In effetti, se a stabilire quanto costa un bene sarà in futuro l’IA, che fine faranno le storiche leggi di mercato che hanno regolato i commerci per secoli?