Maxi sconto più coupon sul robot aspirapolvere smart della Roborock

Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Amazon

Caccia all’affare per chi cerca un robot aspirapolvere completo e affidabile: su Amazon il Roborock Q10 S5+ è proposto con un sconto del 37%. Puoi aprire subito la pagina dell’offerta da questo link. Il dispositivo punta tutto su praticità e comodità: la base di svuotamento automatico riduce al minimo la manutenzione, la gestione via app è semplice e la navigazione risulta precisa anche in spazi complessi.

Nell’uso quotidiano spiccano la potenza di aspirazione, la capacità di arrangiarsi tra mobili e ostacoli e una rumorosità contenuta alle potenze più basse. È un aiuto concreto per mantenere puliti pavimenti, parquet e tappeti, con il plus del panno sollevabile che evita di bagnarli. Un profilo equilibrato che lo rende ideale per case piccole e medie, con risultati convincenti anche quando lo si avvia da remoto.

Roborock Q10 S5+

Roborock Q10 S5+: prezzo, offerta e sconto Amazon

Il Roborock Q10 S5+ è in offerta a 269,99€ con -37%: il risparmio è di circa 159€ rispetto al prezzo di partenza stimato. In pagina è disponibile anche un coupon da 40€ da applicare all’acquisto. Per verificare la promozione attiva e i dettagli, visita la pagina prodotto a questo link.

L’offerta rende questo modello particolarmente interessante per chi desidera un robot con base di autosvuotamento e funzioni smart evolute, mantenendo un prezzo decisamente competitivo per la categoria.

Roborock Q10 S5+: le caratteristiche tecniche

Cuore del sistema è l’aspirazione HyperForce da 10.000Pa, pensata per sporco ostinato, briciole e peli su tappeti e pavimenti duri. La doppia soluzione anti-groviglio (spazzola principale JawScrapers Comb e laterale dedicata) limita l’intreccio dei capelli e riduce la manutenzione.

Il modulo lavante con VibraRise 2.0 effettua fino a 3000 vibrazioni/min e solleva il panno fino a 8 mm sui tappeti, così da non bagnarli. La cura intelligente dei tappeti con rilevamento a ultrasuoni riconosce automaticamente le superfici tessili e aumenta la potenza quando serve.

L’evitamento ostacoli ReactiveTech e la navigazione LiDAR PreciSense con scansione a 360° consentono mappe 3D accurate, percorsi precisi e mappatura multilivello. Il controllo tramite app Roborock permette programmazione, regolazioni dell’aspirazione, intensità di lavaggio, zone vietate e potenziamento automatico sui tappeti. Nota: supporta solo Wi‑Fi 2.4 GHz.

La stazione di svuotamento automatico con sacchetto da 2,7 L promette fino a 7 settimane di pulizia con manutenzione minima. Completano la scheda le dimensioni di 52,64 × 35,3 × 25,87 cm, peso di 6,7 kg, colore nero e materiali in plastica, con un ricco set di funzioni come mappatura intelligente, no-go zone, filtri lavabili e sensori anticaduta.

