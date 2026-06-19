Continua la Maturità 2026, e oggi tocca alla seconda prova per tutti gli oltre 500mila studenti italiani, in particolare a quelli dell’indirizzo classico, che quest’anno si ritrovano con un brano dell’Istitutio Oratoria di Quintiliano, opera che rappresenta una delle più mature riflessioni pedagogiche dell’antichità.

Gli studenti hanno tempo circa 4 ore per rispondere alle tracce di quest’anno, e noi abbiamo voluto chiedere a tre diverse intelligenze artificiali come rispondere ai quesiti di quest’anno.

Di seguito la traccia di latino per la Maturità 2026, comprensiva di testo da tradurre e domande.

Si analizzino le scelte lessicali e sintattiche operate dall’autore , soffermandosi sul campo semantico della musica e della vita civile, sul lessico filosofico e tecnico impiegato.

SECONDA PARTE : tre quesiti, a risposta aperta, relativi alla comprensione e interpretazione del brano, all’analisi linguistica, stilistica ed eventualmente retorica, all’approfondimento e alla riflessione personale. Il limite massimo di estensione è di 10/12 righe di foglio protocollo . Il candidato può altresì rispondere con uno scritto unitario, autonomamente organizzato nella forma del commento al testo, purché siano contenute al suo interno le risposte ai quesiti richiesti, non superando le 30/36 righe di foglio protocollo.

Eppure, non vi è dubbio che uomini illustri per sapienza furono appassionati di musica: tant’è vero che Pitagora e i suoi seguaci divulgarono l’opinione, certamente loro tràdita da filosofi precedenti, che il mondo ha la stessa struttura che poi la lira avrebbe imitato; e non contenti di quella “concordia di dissonanze”, da loro detta harmonia, attribuirono a questi movimenti anche il suono.

Abbiamo dunque chiesto a ChatGPT (versione free, modello GPT 5) il seguente prompt “Immagina di essere uno studente del Liceo Classico, sotto esame di maturità. Segui la traccia del compito, eseguendo la traduzione, comprensione del testo e tutte le richieste riportate nel testo. Attieniti alle indicazioni sui limiti di lunghezza (10-12 righe di protocollo, 30-36 se commento unitario)”.

Qui di seguito la risposta di GPT:

Di seguito svolgo la prova come potrebbe fare uno studente del Liceo Classico all’Esame di Stato.

PRIMA PARTE – TRADUZIONE

D’altra parte, nessuno dubiterà che uomini illustri per il nome di sapienti siano stati cultori della musica, poiché Pitagora e i suoi seguaci divulgarono una dottrina senza dubbio ricevuta dall’antichità, secondo cui il mondo stesso è stato costruito secondo un’armonia razionale, che in seguito la lira avrebbe imitato; e non contenti soltanto di quella concordia degli elementi diversi che chiamano armonia, attribuirono anche un suono a quei movimenti.

Infatti Platone, sia in altre opere sia soprattutto nel Timeo, non può essere compreso se non da coloro che abbiano appreso accuratamente anche questa parte della formazione. Parlo dei filosofi, il cui stesso maestro, Socrate, ormai anziano, non si vergognava di imparare a suonare la lira. Si tramanda che grandissimi condottieri abbiano suonato la cetra e il flauto, e che gli eserciti degli Spartani fossero infiammati dai ritmi musicali. Che altro fanno poi nelle nostre legioni le trombe e i corni? Quanto più potente è la loro armonia, tanto più la gloria romana supera quella degli altri popoli nelle guerre. Non senza motivo, dunque, Platone ritenne la musica necessaria all’uomo di Stato, che egli chiama politikós. E i capi di quella scuola filosofica che ad alcuni sembra molto severa, ad altri persino troppo aspra, sostennero che alcuni sapienti dovessero dedicare una certa attenzione a questi studi; anche Licurgo, autore delle severissime leggi degli Spartani, approvò l’insegnamento della musica. E sembra che la natura stessa ce l’abbia donata come un beneficio per sopportare più facilmente le fatiche, poiché persino il canto incoraggia il rematore;

e non soltanto in quei lavori nei quali lo sforzo di molti si accorda grazie a una voce piacevole che guida il ritmo, ma anche la fatica dei singoli trova conforto in una qualsiasi, pur rozza, melodia.

SECONDA PARTE

1. Comprensione e interpretazione

Quintiliano sostiene che la musica ha un valore educativo e formativo fondamentale. Essa è legata alla sapienza filosofica (Pitagora, Platone), alla formazione dell’uomo politico e alla vita civile e militare. Gli esempi mostrano che filosofi, condottieri e interi eserciti utilizzano la musica come strumento di disciplina e coesione. La tesi centrale è che la musica non è un’arte marginale, ma una componente essenziale dell’educazione umana, utile sia alla mente sia alla vita pratica. Inoltre ha una funzione quasi “terapeutica”, perché allevia la fatica e sostiene l’impegno fisico e mentale.

2. Analisi linguistica e stilistica

Il lessico insiste sul campo semantico della musica (lyra, harmonia, sonus, tubae, cantus) e su quello della vita pubblica (legiones, duces, civili viro), mostrando il legame tra arte e società. Ricorre anche un linguaggio filosofico (sapientia, disciplina, ratio, πολιτικός), che rafforza l’autorità dell’argomentazione. La sintassi è ampia e complessa, tipica della prosa argomentativa latina, con numerose subordinate e accumulo di esempi. Lo stile è persuasivo e basato su autorità culturali e storiche.

3. Approfondimento e riflessione personale

Nel mondo antico la musica era parte integrante dell’educazione e influiva sulla formazione morale e sociale dell’individuo. Quintiliano riprende questa visione attribuendole un ruolo centrale nella crescita dell’uomo. Oggi la musica mantiene una funzione diversa ma ancora importante: è mezzo di comunicazione, identità culturale e benessere psicologico. Anche la musicoterapia conferma il suo effetto positivo sulla mente e sul corpo. Rimane quindi attuale l’idea che la musica non sia solo intrattenimento, ma una componente significativa dell’esperienza umana.