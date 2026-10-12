Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. Per Libero Tecnologia scrivo nella sezione Scienza.

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Quante volte abbiamo sentito di problemi al POS quando volevamo pagare con carta? Negli ultimi anni l’Italia ha fatto grandi passi in avanti in tal senso, ma si può di certo migliorare. Veri o falsi, i “guasti” al sistema sono ancora frequenti, ed ecco che la novità annunciata da Mastercard ha una rilevanza enorme.

Si potrà pagare con carta anche quando internet non funziona. In assenza di connessione non si dovrà ricorrere necessariamente al contante. Un’iniziativa valida per tutta l’Europa. L’azienda ha infatti presentato dei nuovi requisiti per i pagamenti offline, pensati per garantire la continuità degli acquisti in caso di blackout elettrici o interruzioni della rete.

Una risposta concreta a episodi come il grande blackout dell’aprile 2025 in Spagna e Portogallo, quando circa 55 milioni di persone si ritrovarono improvvisamente impossibilitate a pagare in modo digitale.

Pagamenti offline

Il celebre circuito Mastercard ha introdotto nuovi requisiti per i pagamenti offline su tutta la sua rete europea. Al di là di quelli che sono i furbetti, ai quali sarà tolta anche questa scusa, l’obiettivo è quello di rispondere a emergenze come quelle citate.

Il grande blackout del 2025 ha fatto dire a molti che col contante, in fondo, si stava molto meglio. Di fatto questa linea, che dovrebbero seguire tutti, consentirà di evitare lo stallo di un intero sistema in caso di eventi imprevisti.

Le tempistiche sono già state fissate e si potrà pagare offline a partire da febbraio 2027. Ancora un po’ di pazienza e tutte le carte Mastercard di nuova emissione in Europa saranno abilitate a garantire questo servizio.

Ciò vuol dire che la propria vecchia carta non potrà permettervi di pagare senza internet, dunque. Entro maggio 2027, poi, anche tutti i terminali di pagamento, nuovi e sostitutivi, dovranno supportare questa funzionalità. Per quanto riguarda la clientela, dunque, l’introduzione sarà graduale, legata al ricambio naturale di carte e dispositivi POS.

Come funziona il pagamento senza internet

Il meccanismo è semplice e si basa sul chip. All’interno della carta viene salvato un limite di spesa in modo sicuro. Se il terminale perde la connessione, il pagamento può comunque essere autorizzato direttamente, fino a tetto di 200 euro per operazione.

La transazione viene poi elaborata quando la connessione torna disponibile. Per completare l’acquisto si usano chip e Pin, mentre resta indispensabile che il terminale abbia almeno l’alimentazione elettrica. L’uso principale sarà per gli acquisti di prima necessità. I consumatori potranno così pagare soprattutto presso supermercati, alimentari, stazioni di servizio, farmacie e biglietterie automatiche per i servizi di trasporto in ogni situazione, anche complessa come quella dell’anno scorso.