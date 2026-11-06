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Nuove analisi dell’atmosfera marziana rilevano acido cloridrico sopra Alba Mons, un indizio che potrebbe segnalare magma ancora presente sotto la crosta.

Le misurazioni della sonda ExoMars mostrano concentrazioni stagionali del gas associate a fratture superficiali, possibili vie di fuga per emissioni profonde.

L’ipotesi di vulcani parzialmente attivi potrebbe ridefinire la conoscenza del clima di Marte e alimentare studi sulla futura presenza umana.

Nuove analisi atmosferiche suggeriscono che Marte possa conservare un’attività magmatica sotterranea: ancora una volta si aprono prospettive sorprendenti per la scienza che studia i pianeti.

Gli indizi nascosti nell’atmosfera del pianeta rosso

Per lungo tempo la comunità scientifica internazionale ha interpretato la superficie marziana come il frammento congelato di un’epoca geologica ormai conclusa.

Nonostante il pianeta esibisca con orgoglio rilievi imponenti come il monte Olimpo e la regione di Tharsis, considerati a tutti gli effetti tra i sistemi vulcanici più imponenti dell’intero Sistema Solare, l’assenza costante di colate laviche recenti ha rafforzato per decenni l’idea di un mondo sotterraneamente inerte.

Questa visione, tuttavia, ha iniziato a mostrare le prime crepe con il rilevamento sistematico di scosse sismiche e terremoti marziani, eventi che hanno spinto gli studiosi a riesaminare con occhio diverso i dati orbitali.

La domanda fondamentale non riguarda più soltanto la storia passata del pianeta, ma la reale presenza di una dinamica geologica attiva sotto la crosta superficiale.

In questa prospettiva si inserisce la ricerca condotta da un team internazionale coordinato da Alexander Trokhimovskiy dell’Accademia russa delle scienze e Daniel Mège dell’Accademia polacca delle scienze e dell’Università di Berna, il cui lavoro è stato pubblicato sulla rivista scientifica Science Advances.

L’indagine offre una lettura del tutto inedita sui meccanismi interni che potrebbero regolamentare l’evoluzione del pianeta.

Il ruolo della sonda ExoMars e le tracce di acido cloridrico

La svolta deriva dalle misurazioni di precisione effettuate dallo strumento Atmospheric Chemistry Suite posizionato a bordo della sonda ExoMars Trace Gas Orbiter, missione frutto della collaborazione scientifica europea e internazionale.

Le rilevazioni hanno evidenziato concentrazioni anomale di acido cloridrico nell’atmosfera, distribuite in quantità ridotte ma significative, misurabili nell’ordine di poche parti per miliardo.

Ciò che rende importante questa rilevazione è la precisa collocazione spaziale e temporale del fenomeno. Gli addensamenti gassosi sono stati individuati sopra la regione che circonda il vulcano Alba Mons durante una specifica fase stagionale fredda, momento in cui il pianeta si trova nei pressi dell’afelio, la posizione di massima distanza dal Sole lungo la propria orbita.

Sull’esperienza dei modelli terrestri, il rilascio puntuale di questo specifico composto chimico rappresenta uno degli indicatori principali associati al degassamento del magma sotterraneo, fenomeno che accompagna comunemente le fasi di attività vulcanica.

Le mappe orbitali mostrano come i picchi di concentrazione del gas coincidano con la presenza di una rete di fratture superficiali identificate di recente, strutture che potrebbero fungere da vere e proprie vie di fuga naturali per i fluidi provenienti dalle profondità crostali.

Le prospettive scientifiche per l’esplorazione e la terraformazione

L’interpretazione avanzata dai ricercatori suggerisce che la crosta del pianeta possa nascondere sacche magmatiche ancora fluide o in fase di raffreddamento lento, capaci di spingere i propri prodotti gassosi fino in superficie attraverso la rete di spaccature rocciose.

Benché le misurazioni attuali non costituiscano la prova visiva diretta di un’eruzione in corso né confermino in modo inoppugnabile la presenza di roccia fusa in movimento, la spiegazione vulcanica rimane l’ipotesi più solida per chiarire un fenomeno altrimenti incompatibile con le sole dinamiche atmosferiche locali.

La conferma definitiva di vulcani marziani ancora parzialmente attivi trasformerebbe radicalmente il modo di intendere il bilancio termico del pianeta.

Riconoscere la presenza di una fonte di calore interno e di emissioni gassose costanti offre elementi di straordinario interesse per la ricerca accademica e la modellizzazione climatica.

Sapere che il pianeta rosso conserva un’attività magmatica sotterranea apre scenari concettuali nuovi anche nelle valutazioni teoriche legate alla futura presenza umana e ai processi di trasformazione ambientale a lungo termine, dimostrando come la geologia di Marte sia ancora lontana dall’aver rivelato tutti i suoi segreti.