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Creare una colonia su Marte è una delle grandi ambizioni dell’umanità. Si tratta di una sfida cruciale che richiede il superamento di numerosi ostacoli. Dopo aver capito come arrivare sul pianeta rosso, infatti, sarà necessario trovare il modo di rendere sostenibile la vita e consentire ai futuri coloni di sopravvivere, anche in considerazione dell’impossibilità di trasferire tutte le risorse necessarie dalla Terra.

La soluzione potrebbe risiedere in organismi microscopici. Un recente studio condotto da ricercatori statunitensi e brasiliani, pubblicato sulla rivista scientifica Frontiers in Astronomy and Space Sciences, ha esplorato come l’utilizzo di funghi benefici potrebbe trasformare i suoli inospitali dello spazio in terreni biologicamente adatti alla crescita dei raccolti. Si tratta di uno scenario molto interessante e, potenzialmente, rivoluzionario. Andiamo a scoprire i dettagli.

Il limite dei suoli extraterrestri

La regolite, ovvero lo strato di materiale inorganico e polveroso che ricopre la superficie di Marte, è un ambiente estremamente povero per l’agricoltura. I ricercatori hanno evidenziato come a questi suoli manchino nutrienti essenziali per lo sviluppo delle piante, concentrandosi in particolar modo sulle gravi carenze di azoto, potassio e fosforo. Senza un intervento, le colture faticherebbero a sopravvivere, dovendo affrontare non solo la scarsità di risorse, ma anche condizioni di forte stress abiotico, ovvero le avversità causate da fattori ambientali non viventi.

Ricordiamo che, di recente, su Marte sono state trovate nuove molecole legate alla vita.

La soluzione

Per superare queste limitazioni, il team di ricerca suggerisce l’impiego di funghi benefici, organismi che sulla Terra ricoprono già un ruolo essenziale nel ciclo dei nutrienti. L’attenzione si è concentrata su specie fungine in grado di migliorare l’assorbimento delle risorse da parte delle piante, comprese alcune varianti già utilizzate a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Per la futura colonizzazione di Marte, un ruolo di primo piano potrebbero averlo i funghi micorrizici arbuscolari (AMF) e i funghi del genere Trichoderma.

Sebbene il progetto sia interessante, l’inserimento di funghi benefici nei sistemi agricoli spaziali richiederà ancora molto tempo per essere definito. I ricercatori sottolineano che gli studi futuri dovranno testare le prestazioni di questi funghi direttamente su campioni di vera regolite lunare e marziana, superando l’attuale utilizzo di materiali simulati.

Si tratta, in ogni caso, di un interessante sviluppo futuro. Nei prossimi decenni, infatti, la scienza potrà esplorare questa soluzione per testare la reale efficacia di questi funghi che, nel lungo periodo, potrebbero contribuire alla trasformazione di Marte e del suo terreno, gettando le basi per consentire a una colonia umana di poter prosperare sul pianeta rosso. Staremo a vedere quali saranno i risultati dei prossimi studi in merito alla reale efficacia dei funghi per il futuro della colonizzazione di Marte.

Il paper completo, consultabile online, è intitolato Selection of beneficial fungi for plants with the potential to metabolize lunar and Martian regolith e porta la firma di Jéssica Carneiro Oliveira, Rafael Loureiro, Andrew Palmer e Camila Maistro Patreze.